Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Δεν χρειάζεται να σας πιάνει κατήφεια. Κάποια πράγματα τελειώνουν, κάποια άλλα όμως ξεκινούν. Αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής και η μετεξέλιξη μας είναι μέρος της φυσικής μας πορείας… Προσοχή ωστόσο σε ποιους θα εμπιστευτείτε τα εσώψυχα σας! Υπάρχουν άτομα που δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης σας και θα πρέπει να τα απομακρύνετε από κοντά σας, γιατί θα σας κάνουν ζημιά.

Ταύρος

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Δίδυμοι

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Καρκίνος

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Λέων

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Παρθένος

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Ζυγός

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.

Σκορπιός

Η σημερινή μέρα φέρνει ευνοϊκές συνθήκες στις συνεργασίες σας, καθώς και στην προσωπική ζωή. Το περιβάλλον σας μπορεί να αλλάξει τώρα, νέα πρόσωπα να εμφανιστούν στην ζωή σας, νέοι φιλόδοξοι στόχοι να προκύψουν, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους. Η ομαδική εργασία θα είναι αποδοτική και θα αποφέρει στο ζώδιο σας επιτυχία και κέρδη. Ομοϊδεάτες θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά.

Τοξότης

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Αιγόκερως

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Υδροχόος

Είναι μια δυναμική μέρα για σας, μια πέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ότι έχετε βάλει στόχο. Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ουράνια και εκφράζετε με πηγαίο τρόπο τον αυθεντικό σας εαυτό, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι γύρω σας. Ανοίγετε νέους δρόμους, διεκδικείτε, ίσως όμως και να ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον σήμερα…

Ιχθείς

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας. Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.