Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Ερμή

Το 2025 σίγουρα δεν υπήρξε μια βαρετή χρονιά, οπότε είναι λογικό η τελευταία ανάδρομη πορεία του Ερμή να είναι εξίσου μεταμορφωτική και δραματική!

Σύμφωνα με το enikos.gr ητρίτη και τελευταία ανάδρομη πορεία του Ερμή για τη χρονιά αυτή καλύπτει δύο διαφορετικά ζώδια – ξεκινώντας από τον Τοξότη και ολοκληρώνοντας στον Σκορπιό.

Επειδή ο Ερμής κυβερνά την επικοινωνία, τη σκέψη, τη γραφή και την τεχνολογία, η ανάδρομη αυτή φάση αναμένεται να επιβραδύνει, να μετατοπίσει και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που επικοινωνούμε. Σε βαθύτερο επίπεδο, ωστόσο, αυτή η περίοδος μας καλεί να ευθυγραμμίσουμε τη λογική με το συναίσθημα.

Η σημασία του ανάδρομου Ερμή στον Τοξότη και στον Σκορπιό

Ο τρίτος ανάδρομος Ερμής του 2025 έχει ένα διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας, καθώς συμβαίνει σε δύο τελείως διαφορετικά ζώδια, τον Τοξότη και τον Σκορπιό.

Στον Τοξότη, η ανάδρομη πορεία του Ερμή φέρνει επανεξέταση των πεποιθήσεων και των ιδεολογιών μας. Ο Ερμής σχετίζεται με το νου, ενώ ο Τοξότης κυβερνά τη φιλοσοφία, την αλήθεια και τη νοητική εξερεύνηση του κόσμου.

Σε προετοιμασία για τις αναδρομές του 2026, ο Ερμής αρχίζει να εμβαθύνει στο υδάτινο στοιχείο καθώς εισέρχεται στον Σκορπιό. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και νιώθουμε για ένα σημαντικό άτομο ή ζήτημα θα ανανεωθεί ριζικά – αρκεί να τολμήσουμε να φτάσουμε στον πυρήνα των συναισθημάτων μας.

Ανάμεσα σε δύο ισχυρές Υπερπανσέληνους, η περίοδος αυτή φέρνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις αλλά και βαθιές συναισθηματικές αφυπνίσεις.

Το χρονοδιάγραμμά σας για τον ανάδρομο Ερμή στον Τοξότη & στον Σκορπιό

17 Νοεμβρίου: Εξάγωνο με τον Πλούτωνα — βουτήξτε βαθιά στην αυτοανάλυση και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.

18 Νοεμβρίου: Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον Σκορπιό, μεταφέροντας τη μεταμόρφωση από το μυαλό στην καρδιά.

19 Νοεμβρίου: Αντίθεση με τον Ουρανό και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα — πιθανή σύγχυση, χαμηλή συγκέντρωση και τεχνολογικά προβλήματα.

20 Νοεμβρίου: Ο ανάδρομος Ερμής συναντά τη Μαύρη Σελήνη Λίλιθ και τον Ήλιο στη Νέα Σελήνη του Σκορπιού, δίνοντάς σας την ευκαιρία να ξανασκεφτείτε μια κρίσιμη κατάσταση.

22 Νοεμβρίου: Τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Δία — φέρνει σταθερότητα, ωριμότητα και συναισθηματική ισορροπία.

Ποια ζώδια επηρεάζονται εντονότερα από τον ανάδρομο Ερμή

Τοξότης: Ανακαλύπτετε από την αρχή τις επιθυμίες σας

Σκορπιός: Αναθεωρείτε τις απόψεις γύρω απ’ το χρήμα και την προσωπική σας αξία

Ιχθύες: Αλλαγή κατεύθυνσης στην καριέρα σας

Ταύρος: Αναπροσαρμογές στις σχέσεις

Τοξότης: Ανακαλύπτετε από την αρχή τις επιθυμίες σας

Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι αυτογνωσίας, Τοξότες! Κάποια νέα που λαμβάνετε καθώς ο Ερμής γίνεται ανάδρομος μπορεί να σας φανούν εκπληκτικά ή και σοκαριστικά. Ακούστε προσεκτικά και σκεφτείτε πριν απαντήσετε, καθώς οι λέξεις έχουν επιπλέον δύναμη τώρα. Αυτό που ακούτε ή ανακαλύπτετε μπορεί να σας οδηγήσει σε αναμνήσεις του παρελθόντος.

Μπορεί να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας, τις περασμένες ενέργειές σας, ακόμη και τους λόγους πίσω από τις βαθύτερες επιθυμίες σας. Μόλις ο ανάδρομος Ερμής εισέλθει στον Σκορπιό, στις 18 Νοεμβρίου, ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για να βρείτε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα.

Καθώς αγκαλιάζετε την ενδοσκόπηση και ανακαλύπτετε τα βαθύτερα συναισθήματά σας, μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ αυτού που είναι αληθινά δικό σας και αυτού που μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλο (είτε σε ρομαντικό σύντροφο είτε σε μέλος της οικογένειας). Αλλά δεν υπάρχει βιασύνη να δράσετε τώρα—η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές φτάνει μεταξύ 12 και 20 Δεκεμβρίου, όταν ο Ερμής, πλέον σε ορθή πορεία, επιστρέφει στο ζώδιό σας.

Σκορπιός: Αναθεωρείτε τις απόψεις γύρω απ’ το χρήμα και την προσωπική σας αξία

Τι εκτιμάτε περισσότερο, Σκορπιοί; Μια οικονομική αλλαγή ή νέα που φτάνουν στην αρχή της αναδρομής μπορεί να φέρουν στην επιφάνεια την ανάγκη να ξανασκεφτείτε πού επενδύετε τα χρήματα, τον χρόνο, ακόμα και την ενέργειά σας.

Γύρω στις 17 Νοεμβρίου, όταν ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα και εισέρχεται στο ζώδιό σας, ίσως συνειδητοποιήσετε ότι για να χτίσετε μια ισχυρή βάση για τη ζωή σας, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές.

Αν και η 19η Νοεμβρίου μπορεί να είναι έντονη μέρα, θα μπορούσατε να βιώσετε μαγικές στιγμές μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται τώρα, παρόλο που ίσως σας ωθήσουν να βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας, θα σας βοηθήσουν να νιώσετε τη ροή και να εκφραστείτε δημιουργικά.

Η σχέση σας με τα χρήματα μπορεί επίσης να αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς αποφασίζετε να αποδεσμευτείτε από ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τις επιθυμίες και τα όνειρά σας για πρόοδο και αφθονία.

Ιχθύες: Αλλαγή κατεύθυνσης στην καριέρα σας

Ετοιμαστείτε για αλλαγές, Ιχθύες! Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον τομέα της καριέρας σας, ταξιδεύοντας δίπλα στον ταραχοποιό πλανήτη Άρη. Το να παραμείνετε ήρεμοι μέσα στην καταιγίδα είναι τώρα καθοριστικής σημασίας – ειδικά σε συναντήσεις ή γραπτές επικοινωνίες, όπως emails. Ελέγξτε διπλά και τριπλά ό,τι γράφετε ή αποστέλλετε, καθώς η ανάδρομη πορεία του Ερμή φημίζεται για χαμένα μηνύματα και διαρροές πληροφοριών.

Οι ημέρες μεταξύ 15 και 20 Νοεμβρίου μπορεί να είναι έντονες, οδηγώντας σας να επανεξετάσετε διαδικασίες ή ακόμα και ολόκληρα επαγγελματικά έργα. Το δεύτερο μισό της ανάδρομης φάσης είναι πιο ομαλό και δημιουργικό.

Θα νιώσετε πιο δυναμικοί και έτοιμοι να εφαρμόσετε τις απαραίτητες αλλαγές, ιδιαίτερα στις πιο ευνοϊκές και εμπνευσμένες μέρες από 22 έως 26 Νοεμβρίου. Μέχρι τη στιγμή που ο Ερμής επιστρέψει στον τομέα της καριέρας σας (11 έως 20 Δεκεμβρίου), θα είστε έτοιμοι να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσετε μπροστά με καθαρό μυαλό και ανανεωμένη αποφασιστικότητα.

Ταύρος: Αναπροσαρμογές στις σχέσεις

Ο ανάδρομος Ερμής είναι διάσημος για το ότι φέρνει το παρελθόν πίσω—και για εσάς, Ταύροι, μπορεί να αναζωπυρώσει μια κατάσταση που νομίζατε ότι είχε τελειώσει.

Τόσο ο Τοξότης όσο και ο Σκορπιός κυβερνούν δύο από τους οίκους των σχέσεών σας, πράγμα που σημαίνει ότι θέματα γύρω από τα όρια, την οικειότητα, τη δέσμευση, ακόμα και τη φιλία και τη συντροφικότητα μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο.

Οι ημέρες μεταξύ 15 και 20 Νοεμβρίου μπορεί να μοιάζουν με χύτρα ταχύτητας καθώς αφυπνίζεται η επιθυμία σας να απελευθερωθείτε.

Η Μαύρη Σελήνη Λίλιθ στον Σκορπιό, μπαίνοντας στο παιχνίδι, σας εμπνέει να είστε αναμφισβήτητα ειλικρινείς σχετικά με τις επιθυμίες σας και τα μη διαπραγματεύσιμα όριά σας.

Αυτή η τολμηρή στάση μπορεί να οδηγήσει μια σημαντική σχέση σε ένα νέο ξεκίνημα κάτω από τη Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, δημιουργώντας το έδαφος για να ευδοκιμήσει το μέλλον αυτής της σύνδεσης με βάση την αληθινή ειλικρίνεια και ελευθερία.