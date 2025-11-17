Μήνυμα για την ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου

Σήμερα γιορτάζει όλη η ελληνική κοινωνία την ιστορική επέτειο του «Πολυτεχνείου». Σήμερα τιμούμε τον περήφανο αγώνα των φοιτητών και του ελληνικού λαού για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία.

Η σημερινή επέτειος εκτός από ημέρα τιμής και μνήμης είναι ημέρα διδαχής, κυρίως για τους μαθητές μας. Σήμερα, στα σχολεία μας όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουμε ετοιμάσει το πιο συναρπαστικό μάθημα για αυτούς, εφόσον δε θα κάνουμε γλώσσα και μαθηματικά, αλλά θα συζητήσουμε για δημοκρατική επαγρύπνηση, ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θωράκιση των θεσμών. Το μάθημά μας θα περιοριστεί σε έναν ιστορικό σταθμό της σύγχρονης ιστορίας μας και σε μια διαχρονική πυξίδα, που αποτελεί πηγή έμπνευσης διαρκών και ασυμβίβαστων αγώνων για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Όσο για εμάς τους εκπαιδευτικούς η σημερινή ημέρα μας θυμίζει και ενισχύει το χρέος μας για διαρκή και ασυμβίβαστο αγώνα για περισσότερη ποιοτική παιδεία και υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, ως «κοινωνικοί αναμορφωτές» και «απόστολοι μιας θρησκείας ιδεών», όπως μας προσδιόρισε ο δάσκαλος των δασκάλων Δημήτριος Γληνός.

Τάσος Σταυρογιαννόπουλος

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας