Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα μεταξύ “ντελιβεράδων”

Στο νοσοκομείο οι οδηγοί

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο διανομέων φαγητού σημειώθηκε το απόγευμα στη διασταύρωση των οδών Ναυαρίνου και Κορυτσάς.

Τα δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα οι οδηγοί να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου.

