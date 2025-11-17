Travel Tuesday: Η πιο «φθηνή» μέρα του χρόνου για να κλείσεις διακοπές

Ο Νοέμβριος είναι μήνας εκπτώσεων, με τη Black Friday και τη Cyber Monday να τραβούν κάθε χρόνο τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως υπάρχει και μια τρίτη, λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου συναρπαστική ημέρα, που απευθύνεται σε όσους λατρεύουν τα ταξίδια: η Travel Tuesday.

Αν αγαπάς να οργανώνεις εξορμήσεις, είτε κοντινές είτε στο εξωτερικό, αυτή είναι η στιγμή σου. Γιατί η Travel Tuesday έχει γίνει πλέον συνώνυμη με τεράστιες προσφορές σε αεροπορικά, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πακέτα και συχνά κρύβει καλύτερες ευκαιρίες από τη Black Friday.

Η Travel Tuesday πέφτει κάθε χρόνο την Τρίτη μετά τη Cyber Monday, δηλαδή φέτος στις 2 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για μια παγκόσμια ημέρα εκπτώσεων που εστιάζει αποκλειστικά στα ταξίδια: αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και τουριστικά πακέτα.

Την ημέρα αυτή, μεγάλες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και αεροπορικές εταιρείες — όπως Expedia, Booking.com, Aegean, Ryanair, Emirates, Skyscanner και πολλές άλλες — προσφέρουν για 24 ώρες εντυπωσιακές εκπτώσεις που συχνά φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%.

Η ιδέα ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια στις ΗΠΑ και γρήγορα εξαπλώθηκε διεθνώς. Οι εταιρείες διαπίστωσαν ότι, μετά το κύμα αγορών της Black Friday, οι ταξιδιώτες άρχιζαν να ψάχνουν πτήσεις και διαμονές για τις επόμενες διακοπές τους. Έτσι, γεννήθηκε μια νέα «παράδοση» — η μέρα που κλείνεις το επόμενο ταξίδι σου, με τιμή Black Friday.

Τι είδους προσφορές θα βρεις

Την Travel Tuesday μπορείς να πετύχεις εκπτώσεις σε όλους τους τύπους ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Αεροπορικά εισιτήρια έως και 60% φθηνότερα, για ταξίδια που μπορεί να γίνουν μέσα στους επόμενους 6–12 μήνες.

Ξενοδοχεία και Airbnb με εκπτώσεις ή προσφορές όπως «μείνε 3 νύχτες, πλήρωσε 2».

Ταξιδιωτικά πακέτα (πτήση + διαμονή) για Ευρώπη, εξωτικούς προορισμούς ή city breaks.

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ταξιδιωτικές εμπειρίες, όπως οργανωμένες εκδρομές, περιηγήσεις ή δραστηριότητες.

Οι καλύτερες προσφορές εμφανίζονται συνήθως τις πρώτες ώρες της ημέρας, οπότε αν θες να προλάβεις, φρόντισε να έχεις κάνει λίστα με τους προορισμούς που σε ενδιαφέρουν.

Η Travel Tuesday δεν είναι τυχαία τοποθετημένη μετά τη Cyber Monday. Οι περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν ότι εκείνη την εβδομάδα οι άνθρωποι ψάχνουν πώς να αξιοποιήσουν τις γιορτές ή να σχεδιάσουν ταξίδια για την επόμενη χρονιά.

Μετά τις ηλεκτρονικές και τεχνολογικές αγορές της Black Friday, η Travel Tuesday προτείνει κάτι πιο ουσιαστικό: να επενδύσεις σε εμπειρίες και όχι σε αντικείμενα.