Αυτό είναι το χρώμα που προτιμούν άτομα με ψυχικά νοσήματα

Οι ψυχοπαθείς ενδέχεται να αποκαλύπτουν ασυναίσθητα τις εσωτερικές τους συγκρούσεις μέσα από κάτι τόσο απλό όσο το αγαπημένο τους χρώμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έλκονται από το μπλε χρώμα είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, όπως ψυχοπάθεια και κατάθλιψη.

Η σύνδεση ανάμεσα στο χρώμα και την ψυχική υγεία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1961, όταν μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Psychology αποκάλυψε ότι πάνω από το 40% των ψυχιατρικών ασθενών ανέφεραν το μπλε ως το αγαπημένο τους χρώμα.

Δεκαετίες αργότερα, σύγχρονες έρευνες επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα. Μια μελέτη του 2017 στην Κίνα διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με κατάθλιψη προτιμούσαν πιο ψυχρές αποχρώσεις, όπως το μπλε και το μωβ, και άρχιζαν να στρέφονται σε πιο φωτεινά χρώματα, όπως το κίτρινο, μόνο μετά από θεραπεία.

Τι λέει έρευνα για το χρώμα που προτιμούν οι ψυχοπαθείς

Ωστόσο, μια μελέτη του 2019 από τον ψυχολόγο του Πανεπιστημίου George Washington, Marc Nemiroff, PhD, πρότεινε ότι η επιλογή του μπλε μπορεί να κρύβει και μια πιο «σκοτεινή» πλευρά.

Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Nemiroff εξήγησε ότι το μπλε είναι ένα χρώμα που το προτιμούν πολλοί παγκοσμίως, κυρίως επειδή έχει την ικανότητα να ηρεμεί το σώμα, να μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και να περιορίζει το άγχος.

Η θέα του μπλε χρώματος στον ουρανό ή στη θάλασσα προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας σε όσους αναζητούν συγκέντρωση, γαλήνη ή συναισθηματική ισορροπία. Ωστόσο, το ίδιο χρώμα μπορεί επίσης να συνδεθεί με συναισθήματα λύπης και μοναξιάς, ιδιαίτερα σε άτομα με ψυχική αστάθεια.

Άνθρωποι που βιώνουν άγχος, κατάθλιψη ή έχουν έντονη ανάγκη για έλεγχο συχνά στρέφονται υπερβολικά στο μπλε, χρησιμοποιώντας το σαν ένα «νοητικό ηρεμιστικό χάπι».

«Από ψυχολογικής άποψης, το μπλε ενσωματώνει μια ουσιαστική πτυχή στο φάσμα της ανθρώπινης συναισθηματικής ζωής. Εκφράζει την ευτυχία και τη χαρά, όπως συμβολίζεται από τον γαλανό ουρανό και το “μπλε” του παραδείσου. Έτσι, ανυψώνει το πνεύμα», έγραψε ο Nemiroff.

«Ταυτόχρονα όμως, το μπλε είναι και το χρώμα της λύπης, του πόνου και των δυσκολιών, όπως στη φράση "singing the Blues". Είναι ο προάγγελος της κατάθλιψης. Συναισθηματικά, λοιπόν, το μπλε είναι το πιο δεκτικό και περιεκτικό από όλα τα χρώματα».

Αν και η έρευνα που συνδέει το μπλε με την ψυχική υγεία έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, η ιδέα αυτή έγινε πρόσφατα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να ρωτούν φίλους και ακόλουθους ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι όταν τα συναισθήματα βρίσκονται σε σύγχυση, οι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν την ψυχρή, σταθερή ενέργεια του μπλε, προκειμένου να νιώσουν πιο γειωμένοι και ήρεμοι.

Αν και οι ψυχοπαθείς περιγράφονται συχνά ως συναισθηματικά «μουδιασμένοι», πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι όσοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως παρορμητικότητα και έλλειψη ενσυναίσθησης εξακολουθούν να είναι επιρρεπείς σε συναισθηματική πτώση.

Ακόμη και άτομα που φαίνονται ψυχρά, αποστασιοποιημένα και ατρόμητα μπορεί να προτιμούν το μπλε, εξαιτίας εσωτερικών ψυχικών δυσκολιών που προσπαθούν να εξισορροπήσουν.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από τις ΗΠΑ και την Ασία διαπίστωσε ότι, παρόλο που οι ψυχοπαθείς εμφανίζονται εξωτερικά ήρεμοι και αποστασιοποιημένοι, ο εγκέφαλός τους είναι «καλωδιωμένος» με τρόπο που ευνοεί το άγχος και την παρορμητικότητα.

Αυτή η εσωτερική αναταραχή, σε συνδυασμό με τα σκοτεινότερα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, μπορεί να στραφεί προς τα μέσα, εντείνοντας τη συναισθηματική δυσφορία αντί να την αναισθητοποιεί.

Οι ψυχοπαθείς συχνά παρουσιάζουν αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «Σκοτεινή Τριάδα» της προσωπικότητας: ψυχρότητα, παρορμητικότητα και έλλειψη ενοχών (ψυχοπάθεια), πονηριά, χειριστικότητα και δίψα για εξουσία (μακιαβελισμός), καθώς και υπερβολικό εγωκεντρισμό ή ανάγκη για θαυμασμό (ναρκισσισμός).

Αν και τα άτομα αυτά θεωρούνται συχνά ψυχρά, ρομποτικά και υπολογιστικά, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στο περιοδικό Journal of Research in Personality αποκάλυψε ότι εξακολουθούν να υποφέρουν από αισθήματα απομόνωσης.

«Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η Σκοτεινή Τριάδα συνδέεται άρρηκτα με καταθλιπτικά συμπτώματα», ανέφεραν οι ερευνητές.

Τα άτομα που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα ψυχοπάθειας και μακιαβελισμού παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά καταθλιπτικών τάσεων, ενώ εκείνα με έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά δεν εμφάνισαν την ίδια συσχέτιση.