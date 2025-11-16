Porto Leone: Ο Γιάμαρης βρίσκει τη Γαλήνη σε άσχημη κατάσταση

Συγκλονιστικές εξελίξεις
Ένα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχεται τη Δευτέρα στις 22:30 στον Alpha.
Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταµατά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του. Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλµένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα.
Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σηµειωµατάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος.
Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της… χωρίς να το αντιληφθεί.
Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ.
Τέλος, όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.
