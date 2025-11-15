Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 NOEMΒΡΙΟΥ 2025
θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΚΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΓΥΘΕΙΟΥ 1-3
2610 220999
