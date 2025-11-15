Οι Αγρότες Ξεσηκώνονται – Η Ώρα της Αλήθειας για την Κυβέρνηση και το Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται ένα βήμα πριν την έκρηξη. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν βγαίνουν πια στους δρόμους από συνηθειά ή «παραδοσιακές» κινητοποιήσεις. Βγαίνουν γιατί τους τελείωσε η υπομονή, τους τελείωσε το εισόδημα, τους τελείωσε η αξιοπρέπεια. Και κυρίως: τους τελείωσαν τα ψέματα.



Οι άνθρωποι που κρατούν όρθια τη διατροφική αλυσίδα της χώρας χρωστούν πλέον παντού: στους γεωπόνους, στα πρατήρια καυσίμων, στα λιπάσματα, στους σπόρους, στις σπαρτικές και στις αλωνιστικές. Χρωστούν… για να παράγουν. Χρωστούν… για να ζήσουν. Χρωστούν… για να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική γη.



Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση μοιράζει χρονοδιαγράμματα που διαψεύδονται κάθε μήνα, από τον Μάιο μέχρι σήμερα. Δεν είναι πια απλά «καθυστερήσεις». Είναι συνειδητή εξαπάτηση.



Όταν ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Νάξου λέει ευθέως στον υπουργό: «Δεν ντρέπεσαι να μας κοροϊδεύεις;», δεν μιλάει μεταφορικά. Περιγράφει την πραγματικότητα μιας κυβέρνησης που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία – αλλά όχι την έπαρση.



Η αλήθεια είναι μία: δεν προλαβαίνουν. Όχι γιατί «φταίει η Ευρώπη». Όχι γιατί «δεν εγκρίθηκε το σχέδιο». Αυτά κατέρρευσαν ήδη από τον ίδιο τον επίτροπο Χάνσεν, που τους ξεμπρόστιασε λέγοντας ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης.



Και γιατί δεν προλαβαίνουν;



Διότι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί αυστηρούς, διασταυρωμένους, πραγματικούς ελέγχους. Όχι «ελέγχους με τα μάτια», όπως κατήγγειλε στέλεχος του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Οι έλεγχοι των 600.000 ΑΦΜ δεν γίνονται μέχρι 30 Νοεμβρίου. Οι ίδιοι οι αγρότες το φωνάζουν: «Οι έλεγχοι τελειώνουν 5 Δεκεμβρίου – πώς θα πληρωθούμε στις 30;».



Η κυβέρνηση το ξέρει. Οι υπηρεσίες το ξέρουν. Οι τεχνικές εταιρείες το κατέθεσαν στην Εξεταστική: «Το σύστημα είναι έτοιμο. Η καθυστέρηση είναι πολιτική».

Πολιτική – όχι τεχνική.

Απόφαση – όχι αδυναμία.

Κοροϊδία – όχι λάθος.



Μπροστά στον εφιάλτη της πολιτικής κατάρρευσης, το Μαξίμου ξύνει τον πάτο του βαρελιού: πληρώνει παλιές αποζημιώσεις, μοιράζει καθυστερημένα ψίχουλα, αλλάζει στάση στο πετρέλαιο μέσα σε 24 ώρες, αρκεί να αποφύγει τα μπλόκα. Και όμως, τα μπλόκα έρχονται.



Και το πιο αποκαλυπτικό; Ακόμη και αγροτοσυνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν πλέον «κινητοποιήσεις όπως δεν έχει ξαναδεί η Ελλάδα». Φτάσαμε στο σημείο να καταγγέλλουν οι ίδιοι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια κόπηκαν από την Ελλάδα «για να τα μοιράσουν στα λαμόγια». Όταν τα λέει η βάση της ΝΔ, δεν είναι αντιπολίτευση. Είναι κραυγή αλήθειας.



Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στο καναβάτσο. Όχι επειδή «περιπλέχθηκε το τεχνικό σύστημα», αλλά επειδή η πραγματικότητα έσκασε στα χέρια της. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία· ήταν το σύμπτωμα ενός μηχανισμού που λειτουργούσε για χρόνια με αδιαφάνεια, ρουσφέτια και πολιτική κάλυψη.



Σήμερα πληρώνουν οι αγρότες. Αύριο θα πληρώσει η κυβέρνηση.



Διότι το μήνυμα της υπαίθρου είναι ξεκάθαρο:

Δεν θα ανεχτούν άλλο κοροϊδία.

Δεν θα δεχτούν άλλη φτωχοποίηση.

Δεν θα επιτρέψουν άλλο πολιτικό εμπαιγμό.



Οι κινητοποιήσεις που έρχονται δεν θα είναι συνηθισμένες. Θα είναι μήνυμα. Προειδοποίηση. Απάντηση. Και όσο κι αν το Μαξίμου επιχειρήσει να τις διαχειριστεί επικοινωνιακά, αυτή τη φορά η φωνή της ελληνικής γης θα ακουστεί δυνατά, καθαρά και αμείλικτα.



Γιατί όταν προδίδεις την παραγωγή, προδίδεις την ίδια την Ελλάδα.