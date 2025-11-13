Πάτρα: Μετακινήθηκε περίπτερο εταιρείας, σε άλλο σημείο, μετά από αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η εγκατάσταση περιπτέρου εταιρείας στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου.

Έμποροι αντέδρασαν και παρενέβησαν στη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας.

Εξετάστηκε το είδος της άδειας που έλαβε η εταιρεία από τον Δήμο, η αρμόδια αντιδημαρχία παρενέβη και ζήτησε από την εταιρεία τη μετακίνηση του περιπτέρου.

«Είχε υποβληθεί πρόσφατα ένα αίτημα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από εταιρεία, στο οποίο όμως δεν αναγραφόταν ότι θα υπήρχε και μια ολόκληρη εγκατάσταση προκάτ περιπτέρου. Ο Δήμος, αφού πληρώθηκε το σχετικό αντίτιμο, έδωσε την άδεια. Όμως, από χθες (σ.σ. τη Δευτέρα), που είδαμε την τοποθετημένη εγκατάσταση, κάναμε παρέμβαση στην επιχείρηση ότι δεν μπορεί να παραμένει εκεί. Η επιχείρηση δεσμεύθηκε ότι θα μεταφέρει την εγκατάστασή της άμεσα σε άλλο σημείο, από τη Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, και συγκεκριμένα στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, όπου και θα παραμείνει έως και τις 16 του μηνός», ανέφερε χθες στην «Γνώμη» ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, Διονύσης Πλέσσας.