Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Η απήχηση που θα έχετε στην επικοινωνία σας, ίσως και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι μεγάλη και θα σας προσφέρει μια πρώτης τάξης ευκαιρία να προωθήσετε τον εαυτό σας και την δουλειά σας. Ίσως δε να αισθανθείτε ότι έχει έρθει η ώρα για μια ανανέωση και να θελήσετε να παραιτηθείτε από την τρέχουσα δουλειά σας, προκειμένου να μεταπηδήσετε σε κάτι άλλο που θα σας ικανοποιεί περισσότερο. Μην κάνετε όμως βιαστικές κινήσεις, χωρίς να έχετε προετοιμάσει το έδαφος για την μετάβαση σε κάτι καινούργιο.

Ταύρος

Συζητήσεις, κοινωνικές εξόδους και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις θα φέρει η μέρα. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τις γνώσεις σας με τους γύρω σας, να εμπνεύσετε ή να εμπνευστείτε. Οι καινούργιες γνωριμίες μπορεί να είναι πολλές, ίσως όμως να είναι εφήμερες, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

Δίδυμοι

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Καρκίνος

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Λέων

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Παρθένος

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Ζυγός

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Σκορπιός

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Τοξότης

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Αιγόκερως

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Υδροχόος

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Ιχθείς

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη- κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.