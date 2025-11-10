Ο «θεός Έρωτας» χαμογελά σε 5 ζώδια έως τις 16 Νοεμβρίου

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 10 έως 16 Νοεμβρίου 2025, η βαθιά αγάπη επιτέλους φτάνει για πέντε ζώδια.

Αυτή δεν είναι μια εβδομάδα για δράση ή άμεσες αποφάσεις, αλλά για αξιολόγηση της σχέσης σας.

Όπως αναφέρει το enikos.gr ο Δίας θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στον Καρκίνο την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, προσκαλώντας σας να σκεφτείτε τη ζωή και το μέλλον που επιθυμείτε, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τις ευκαιρίες για να το δημιουργήσετε. Αυτή η περίοδος ανάδρομου είναι μια ευκαιρία να αναλογιστείτε τη σχέση σας, συγκεκριμένα τη μακροχρόνια ένωσή σας, και να μάθετε πώς να διασφαλίσετε ότι τόσο εσείς όσο και ο σύντροφός σας νιώθετε ικανοποιημένοι και πραγματικά αγαπημένοι.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, μπορεί να είναι σημαντικό να απελευθερώσετε παλιές διαμάχες ή πεποιθήσεις, κάτι που θα σας καθοδηγήσει η τελευταία Τετάρτη Σελήνης στον Λέοντα, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την απελευθέρωση του εγώ σας, ή την ανάγκη να έχετε δίκιο, ώστε να μπορείτε να συμβιβαστείτε καλύτερα και να βελτιώσετε τη σχέση σας μαζί.

Ενώ αυτή η φάση της σελήνης μπορεί να φέρει άβολες στιγμές, είναι πάντα δυνατό να βελτιώσετε τη σχέση σας και να μάθετε κάτι πολύτιμο στην πορεία. Αν και ο ανάδρομος Ερμής συχνά θεωρείται μια δύσκολη περίοδος, θα ωφελήσει πολύ την ερωτική σας ζωή καθώς σχηματίζει σύνοδο με τον Άρη στον Τοξότη.

Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα να αυτοστοχαστείτε, να αναθεωρήσετε προηγούμενες προκλήσεις και να βρείτε έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός. Εφόσον δεν εγκαταλείπετε τη σχέση σας και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε μέσα από τις δύσκολες στιγμές, μπορεί να βελτιωθεί.

Τα 5 ζώδια ζουν έναν έντονο έρωτα

Αιγόκερως,

Υδροχόος,

Δίδυμος,

Καρκίνος,

Ταύρος

Αιγόκερως

Η σχέση σας μπορεί πάντα να βελτιωθεί, Αιγόκεροι. Αν και μπορεί να μην υπάρχει τίποτα παραδοσιακά λάθος ή άσχημο στη σχέση σας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο δεν θα σας εμπνεύσει να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Αυτός ο ανάδρομος σας προσφέρει την ευκαιρία να αξιολογήσετε τη σύνδεσή σας, τα σχέδιά σας για το μέλλον και το πώς επικοινωνείτε τα όνειρά σας μεταξύ σας.

Ο Δίας επεκτείνει επίσης οτιδήποτε αγγίζει, οπότε αυτή μπορεί να είναι μια στιγμή για να συζητήσετε σχέδια για γάμο, μετεγκατάσταση ή δημιουργία οικογένειας. Ενώ οι ανάδρομοι συχνά φέρνουν προκλήσεις, αυτός ο ανάδρομος Δίας εξακολουθεί να φέρνει τύχη στη ζωή σας. Απλώς φροντίστε να δημιουργήσετε χώρο για ρομαντική ανάπτυξη και να μην γίνετε ποτέ εφησυχασμένοι στη σχέση σας.

Ο Δίας θα είναι ανάδρομος στον Καρκίνο από 11 Νοεμβρίου έως 10 Μαρτίου 2026. Ενώ ο Δίας είναι ανάδρομος, θα σας ζητηθεί να επανεξετάσετε συζητήσεις και θέματα που προέκυψαν στα μέσα του 2025.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε ευκαιρίες που δεν εκμεταλλευτήκατε, να προσεγγίσετε μια συζήτηση με διαφορετική νοοτροπία και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι σημαίνει να δίνετε πραγματικά προτεραιότητα στην αγάπη στη ζωή σας. Με τον Δία να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στις 11 Νοεμβρίου, φέρνει επίσης την ενέργεια του αγγελικού αριθμού 11-11.

Αυτός ο αγγελικός αριθμός συνδέεται με νέα ξεκινήματα, αδελφές ψυχές και δίδυμες φλόγες, οπότε είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις καθώς προκύπτουν, αλλά και να κρατάτε χώρο για το απροσδόκητο. Σας αξίζει μια αγάπη που είναι πραγματικά γραφτό να υπάρξει.

Υδροχόος

Μερικές φορές χρειάζεται να αφήσετε κάτι για να μπορέσετε να κρατηθείτε, Υδροχόε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσετε ό,τι είναι πιο σημαντικό για εσάς ή να θυσιάσετε τις ανάγκες σας. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να απελευθερώσετε μια παλιά πικρία, μια διαμάχη ή ακόμα και τα δικά σας τείχη κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου της Σελήνης στον Λέοντα, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Σκεφτείτε τι έχει προκύψει πρόσφατα στη σχέση σας, τις συνομιλίες που είχατε και τα σημεία όπου νιώσατε εκνευρισμό ή πληγωθήκατε. Η σχέση που έχετε τώρα διαφέρει σημαντικά από τις σχέσεις του παρελθόντος, αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο κρατιέστε και δεν ωφελεί πραγματικά την προσωπική σας ανάπτυξη. Αφήστε και αποδεσμευτείτε από ό,τι δεν χρειάζεστε πλέον, ώστε να δείτε πού είναι προορισμένη να οδηγηθεί αυτή η σχέση.

Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης θα ανατείλει στον Λέοντα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Αυτή η φάση της Σελήνης αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για απελευθέρωση, αλλά δεν αφορά διακοπή της σχέσης. Αντίθετα, υπογραμμίζει τι χρειάζεται να αφήσετε για να συνεχίσετε να χτίζετε τη σχέση σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συγχώρεση, παραίτηση από την υπερηφάνεια σας ή ακόμη και να αφήσετε στην άκρη το εγώ σας.

Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε έναν χώρο τόσο για ανάπτυξη όσο και για βελτίωση της σχέσης σας. Μην κρατιέστε σε όλους τους λόγους για τους οποίους μια σύνδεση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να βελτιώσετε τη σχέση σας και να αφήσετε πίσω ό,τι δεν χρειάζεστε πλέον.

Δίδυμος

Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να επανεξετάσετε, Δίδυμοι. Αναλογιστείτε το τέλος του 2023 και τι συνέβαινε στην ερωτική σας ζωή εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο ανάδρομος Ερμής ενώθηκε με τον Άρη στον Τοξότη, και συμβαίνει ξανά την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου.

Ενώ η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν μόλις πριν από μερικά χρόνια, αυτή η διέλευση δεν θα ξανασυμβεί μέχρι το 2038, καθιστώντας αυτήν μια κρίσιμη στιγμή στη σχέση σας.

Ο ανάδρομος Ερμής συχνά θεωρείται περίοδος κακοτυχίας. Αν και δεν συνιστάται να παντρευτείτε ή να ξεκινήσετε μια νέα σχέση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πτυχές της αγάπης αποκλείονται. Δεν αποκλείονται.

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη φέρνει στο προσκήνιο παλιά θέματα στην ερωτική σας ζωή, συγκεκριμένα από το τέλος του 2023 και τις αρχές του 2024. Ο ανάδρομος Ερμής σας προσκαλεί να αναλογιστείτε, να αξιολογήσετε τη σχέση σας και να επιλέξετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι κάνατε προηγουμένως. Καθώς ο ανάδρομος Ερμής ενώνεται με τον Άρη στον Τοξότη, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επανορθώσετε και να κάνετε θετικές αλλαγές στην ερωτική σας ζωή.

Με τον Ερμή να ξεκινά αυτή την ανάδρομη πορεία στις 9 Νοεμβρίου, θα θελήσετε να περάσετε τις πρώτες μέρες αναλογιζόμενοι τι προκύπτει και εξετάζοντας τα συναισθήματά σας και τις επιθυμίες σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να γνωρίζετε τι δράση να αναλάβετε όταν ο πλανήτης της επικοινωνίας συναντήσει τον Άρη. Είναι καιρός να χαράξετε πραγματικά μια νέα πορεία στη σχέση σας.

Καρκίνος

Να είστε αυθεντικοί σε ό,τι κάνετε, Καρκίνοι. Η Σελήνη θα μετακινηθεί στον Ζυγό το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, πυροδοτώντας μια περίοδο πνευματικής και ρομαντικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την σεληνιακή ενέργεια για να καταλάβετε τι σημαίνει να παίρνετε αυθεντικές αποφάσεις, αντί για αυτές που φαίνονται καλές στα χαρτιά ή με τις οποίες συμφωνούν οι άλλοι. Η Σελήνη στον Ζυγό θα φέρει μια ισχυρή εστίαση στην ερωτική σας ζωή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν πρόκειται μόνο για την επίτευξη ενός ορόσημου ή τον καθορισμό της σχέσης σας, αλλά για την πραγματική συναισθηματική και πνευματική σύνδεση που νιώθετε μαζί τους. Εστιάστε στον δεσμό που μοιράζεστε και όχι στο πώς φαίνεται η σχέση σας στους άλλους.

Ενώ σας αξίζει μια δεσμευμένη σχέση, δεν χρειάζεται να εστιάσετε στα ορόσημα για να βρείτε την ολοκλήρωση. Η ερωτική σας ζωή ήταν χαοτική τα τελευταία χρόνια, ειδικά καθώς ο Πλούτωνας έκανε τα τελευταία του βήματα στον Αιγόκερω.

Ωστόσο, έχετε βρει μια νέα αίσθηση ισορροπίας και ειρήνης στη ζωή σας τον τελευταίο καιρό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε επιτέλους να εκμεταλλευτείτε τη δημιουργία μιας θεϊκής σύνδεσης με το άτομο που αγαπάτε. Εάν είστε ελεύθεροι, αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να βγείτε ραντεβού με σκοπό και να εξερευνήσετε πώς προσεγγίζετε τώρα την αγάπη.

Ωστόσο, εάν είστε ήδη σε σχέση, αυτή η σεληνιακή διέλευση θα εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Εσείς και ο σύντροφός σας θα μπορέσετε να αναπτυχθείτε μαζί, να βελτιώσετε τη σχέση σας και να αφήσετε πίσω σας τυχόν αμφιβολίες. Εστιάστε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό, δώστε προτεραιότητα στην αυθεντικότητα και συνεχίστε να επενδύετε στην ερωτική σας ζωή.

Ταύρος

Είναι εντάξει να αλλάξετε γνώμη, Ταύροι. Η αλλαγή γνώμης δεν σημαίνει πάντα ότι οδεύετε προς έναν χωρισμό. Ίσως είναι η συνειδητοποίηση ότι ο σύντροφός σας έχει στην πραγματικότητα καλές προθέσεις, ή ότι οι επιλογές σας συνέβαλαν στις δυσκολίες που έχετε βιώσει. Η αλλαγή γνώμης σημαίνει ότι αναπτύσσεστε, ότι κρατάτε χώρο για νέες ιδέες και ότι δεν έχετε εγκαταλείψει τη σχέση στη ζωή σας.

Δώστε προσοχή στις εσωτερικές σας σκέψεις, πεποιθήσεις και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε καθώς ο Ήλιος στον Σκορπιό σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου. Αν και ο Ήλιος στον Σκορπιό ρίχνει φως στη σχέση σας, ο ανάδρομος Δίας σας βοηθά να κρατήσετε χώρο για νέες ιδέες.

Θα βιώσετε μια αλλαγή οπτικής που μπορεί τελικά να σώσει τη σχέση σας. Ο Ήλιος στον Σκορπιό σας προσφέρει μια δυναμική και συναρπαστική περίοδο στην ερωτική σας ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αγάπη συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως και οι επιλογές για νέα ξεκινήματα και η απόλαυση της σχέσης που έχετε στη ζωή σας. Καθώς αυτό το ισχυρό ουράνιο σώμα σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία, θα βιώσετε μια αλλαγή σκέψης ή καρδιάς που βελτιώνει δραματικά την κατάσταση της σχέσης σας.

Ενώ η αλλαγή είναι καλή, μπορεί να είναι δύσκολη για εσάς. Προσπαθήστε να το δείτε ως κάτι θετικό. Δεν είναι ότι όσα περάσατε τους τελευταίους μήνες τώρα φαίνονται άσκοπα. Αντίθετα, έπρεπε να περάσετε από όλα όσα περάσατε για να φτάσετε σε αυτό το σημείο στη ζωή σας και μέσα σας. Μια αλλαγή γνώμης είναι μια ευκαιρία να βελτιώσετε τη σχέση σας, να αφήσετε πίσω σας παλιές πικρίες και να σφυρηλατήσετε το νέο ξεκίνημα που ελπίζατε.