Ηλίας Κωνσταντάτος: Η έλλειψη σήμανσης στον ποδηλατόδρομο προκάλεσε ένα ακόμη τροχαίο

Ένα όχημα προσέκρουσε χθες στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του ποδηλατόδρομου της Όθωνος–Αμαλίας στην Πάτρα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε τμήμα του δρόμου όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά.

Ο Ηλίας Κωνσταντάτος, μέλος του Συντονιστικού «Ώρα Πατρών», κατήγγειλε ότι το συγκεκριμένο τμήμα μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ δεν διαθέτει προειδοποιητική σήμανση για τους οδηγούς, παρά το ότι στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάτο, η σήμανση αφαιρέθηκε και δεν αντικαταστάθηκε, παρά την αναφορά που είχε υποβάλει στον Δήμο Πατρέων από τις 8 Αυγούστου 2024 (Αρ. Πρωτ. 70254).

"Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στον ποδηλατόδρομο της Όθωνος–Αμαλίας, όταν όχημα προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων (όπως άλλο πανομοιότυπο που είχε γίνει τον περσινό Αύγουστο, όπου είχα επισημάνει δημόσια το θέμα-δημοσίευμα 07/08/2024 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ) που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο ίδιο σημείο.

Ως ενεργός πολίτης, είχα καταθέσει αναφορά στον Δήμο Πατρέων από τις 08 Αυγούστου 2024 (Αρ. Πρωτ. 70254) όπου είχα επισημαίνει ότι στο τμήμα μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ δεν υπήρχε προειδοποιητική σήμανση στο κράσπεδο, αφήνοντας τη νησίδα χωρίς καμία προειδοποίηση για τους διερχόμενους οδηγούς. Παρότι στο σημείο διαπιστώνεται ότι από το 2023 υπήρχε τοποθετημένη σήμανση στο σημείο, φαίνεται ότι αφαιρέθηκε χωρίς έκτοτε παρά και την επισήμανση να έχει τοποθετηθεί εκ νέου.

Το πρόβλημα φαίνεται να οξύνεται σε συνθήκες έντονης κίνησης, βροχής και βράδυ, λόγω του ότι περιορίζεται και η ορατότητα των οδηγών, ή/και διερχόμενοι δεν γνωρίζουν το σημείο, όπως ίσως μπορεί να συμβαίνει και με την οδηγό του χθεσινού περιστατικού.

Παρά την πάροδο ενός έτους και τριών μηνών, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τον Δήμο, ούτε έχουν γίνει ενέργειες για την αποκατάσταση της σήμανσης. Το γεγονός αυτό έχει ππροκαλεί ανησυχία σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή, τους εκθέτει σε κίνδυνο ακόμα και για ατύχημα με σωματικές βλάβες και απαιτείται άμεση παρέμβαση. Μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η αδιαφορία της δημοτικής αρχής;" αναφέρει ο κύριος Κωνσταντάτος