Μόναχο: Η πρωτεύουσα της Βαυαρικής γοητείας

Το Μόναχο είναι μια πόλη που ισορροπεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στην πλούσια ιστορία, την παράδοση των beer halls, και τον δυναμισμό μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης

Το Μόναχο, η λαμπερή πρωτεύουσα της Βαυαρίας, είναι μια πόλη που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία, την τέχνη και τη χαλαρή, φιλόξενη ατμόσφαιρα της νότιας Γερμανίας. Από τα βασιλικά ανάκτορα των Βίτελσμπαχ μέχρι τις σύγχρονες γκαλερί και τους ζωντανούς μπυρόκηπους, κάθε γωνιά της πόλης διηγείται μια διαφορετική ιστορία. Καρδιά της πόλης: Marienplatz και τα γύρω αξιοθέατα

Η περιήγηση ξεκινά από τη Marienplatz, την ιστορική πλατεία του Μονάχου, με επίκεντρο το εντυπωσιακό Νέο Δημαρχείο (Neues Rathaus) και το διάσημο Glockenspiel, το μηχανικό ρολόι που καθημερινά «ζωντανεύει» σκηνές από το παρελθόν της Βαυαρίας. Λίγα βήματα πιο πέρα, ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός της Παναγίας (Frauenkirche) δεσπόζει με τους δίδυμους πύργους του, σύμβολο και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης. Στη συνέχεια, η επίσκεψη στα Βασιλικά Ανάκτορα (Residenz) και στο Παλάτι Νίμφενμπουργκ (Schloss Nymphenburg) αποκαλύπτει τη μεγαλοπρέπεια της δυναστείας των Βίτελσμπαχ και το πάθος τους για την τέχνη και την αρχιτεκτονική.

Το τρίγωνο της τέχνης: Kunstareal

Το Μόναχο είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις του πολιτισμού. Στην περιοχή Kunstareal, τρεις κορυφαίες πινακοθήκες , η Alte Pinakothek, η Neue Pinakothek και η Pinakothek der Moderne, συγκεντρώνουν αριστουργήματα από τον Μεσαίωνα έως τη σύγχρονη εποχή. Δίπλα τους, το Deutsches Museum, χτισμένο σε ένα νησί του ποταμού Isar, αφιερώνεται στην επιστήμη και την τεχνολογία και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία της Γερμανίας. Ζωή στο ύπαιθρο και στιγμές χαλάρωσης

Στην καρδιά της πόλης, ο English Garden προσφέρει ανάσες δροσιάς και ατελείωτες επιλογές για βόλτα, ποδήλατο ή μπύρα κάτω από τον ήλιο. Από τον Κινέζικο Πύργο μέχρι το τεχνητό κύμα του Eisbach, όπου σέρφερ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, η ζωή εδώ κυλά με ρυθμό χαλαρό και γεμάτο χαμόγελα. Στο Ολυμπιακό Πάρκο (Olympiapark), που δημιουργήθηκε για τους Αγώνες του 1972, οι επισκέπτες απολαμβάνουν συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις ή απλώς την απίστευτη θέα από τον Πύργο της Τηλεόρασης, που φτάνει τα 291 μέτρα.

Βαυαρικές γεύσεις και μπυραρία-κουλτούρα

Καμία επίσκεψη στο Μόναχο δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα γεύμα με Weißwurst, Schweinebraten ή Obatzda, πάντα συνοδεία μίας δροσερής Weißbier. Οι Biergärten αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κουλτούρας, ενώ το θρυλικό Hofbräuhaus παραμένει σημείο συνάντησης για ντόπιους και ταξιδιώτες. Κάθε φθινόπωρο, η πόλη μεταμορφώνεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου φεστιβάλ μπύρας, το Oktoberfest προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες που γιορτάζουν με βαυαρική μουσική, παραδοσιακές στολές και ατελείωτα ποτήρια μπύρας. Αγορές και κομψότητα

Η Maximilianstraße είναι ο παράδεισος των επώνυμων οίκων μόδας, ενώ η Fünf Höfe εντυπωσιάζει με τον συνδυασμό design και πολυτέλειας. Για πιο αυθεντική εμπειρία, το Viktualienmarkt προσφέρει τοπικά προϊόντα, λουλούδια και φρέσκες λιχουδιές σε μια ατμόσφαιρα γιορτινή και αληθινή.