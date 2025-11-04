Δήμος Πατρέων: Χωρίς ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κοινό προσωρινά

Δεν θα είναι, προσωρινά, διαθέσιμες, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, οι υπηρεσίες υποδοχής κοινού στα εξής τμήματα του Δήμου:

Πρωτόκολλο,

Ταμείο,

ΤΑΠ,

Έσοδα (κλήσεις, οικοδομικά υλικά, άδειες τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ.), Πληρωμές υπηρεσιών Μαρίνας,

Κοιμητήρια,

Άδειες καταστημάτων.

Η διακοπή πρόσβασης σε αυτές θα συμβεί λόγω πραγματοποίησης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου τα οποία φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος (G. Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Επίσης, την ίδια ημέρα, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr καθώς και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές πληρωμές, υποβολή αιτημάτων, αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου στάθμευσης κ.ά.).

Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ίδιας ημέρας, μετά το πέρας των οποίων θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία όλων των συστημάτων.

Ο Δήμος Πατρέων ζητά την κατανόηση των δημοτών για την προσωρινή αυτή διακοπή, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.