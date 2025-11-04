Συνταγή για γλυκόξινο χοιρινό με σάλτσα

Γλυκόξινο χοιρινό για να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μία παραδοσιακή συνταγή από την Κίνα με ιδιαίτερο άγγιγμα.

Μια κλασική κινέζικη συνταγή που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το enikos.gr το γλυκόξινο χοιρινό, παρότι συχνά θεωρείται «δυτικοποιημένο», είναι ένα πιάτο που συνδυάζει τέλεια την τραγανή υφή του κρέατος με την ισορροπία γλυκού και ξινού στη σάλτσα του.

Υλικά (για 4 μερίδες)

300 γρ. χοιρινός λαιμός κομμένος σε μπουκιές (εναλλακτικά χρησιμοποιήστε ψαρονέφρι)

1 αυγό, χτυπημένο

3 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ

150 ml λευκό ξίδι (κατά προτίμηση από κρασί)

100 γρ. ζάχαρη

35 ml κέτσαπ

5 σταγόνες χυμό λεμονιού

15 ml σάλτσα Worcestershire

1 κόκκινη πιπεριά (κομμένη σε ρόμβους)

1 πράσινη πιπεριά (κομμένη ομοίως)

1 μικρό κρεμμυδάκι (σαλάτα) κομμένο στα δύο, με τα «φύλλα» του χωρισμένα

3 φέτες ανανά κομμένες σε μικρά κομμάτια

2 κουταλιές της σούπας τραγανό λάδι τσίλι (ή απλό λάδι τσίλι)

Για τη μαρινάδα:

7 γρ. ελαφριά σόγια σος

6 γρ. άμυλο πατάτας (ή κορν φλάουρ)

4 γρ. κινέζικο κρασί (ή ξηρό σέρι)

2 γρ. μαγειρική σόδα

10 γρ. νερό

Εκτέλεση:

Μαρινάρισμα:

Ανακατέψτε όλα τα υλικά της μαρινάδας και προσθέστε το χοιρινό. Ανακατέψτε καλά μέχρι να απορροφηθεί το υγρό. Αφήστε το στο ψυγείο όλη νύχτα.

Τηγάνισμα:

Περνάτε τα κομμάτια χοιρινού πρώτα από το χτυπημένο αυγό και έπειτα από το κορν φλάουρ. Τηγανίστε τα σε μπόλικο καυτό λάδι μέχρι να γίνουν τραγανά (περίπου 3 λεπτά).

Σάλτσα:

Σε κατσαρολάκι, ζεστάνετε το ξίδι, τη ζάχαρη, το κέτσαπ, το λεμόνι, τη σάλτσα Worcestershire και το αλάτι, μέχρι να δέσει ελαφρώς και να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Κρατήστε τη σάλτσα στην άκρη.

Λαχανικά:

Σε καυτό γουόκ ή μεγάλο τηγάνι, σοτάρετε τις πιπεριές και το κρεμμυδάκι για περίπου 2 λεπτά.

Συνδυασμός:

Προσθέστε τη σάλτσα στο γουόκ, έπειτα το τηγανισμένο χοιρινό και τον ανανά.

Ανακατέψτε καλά μέχρι να καλυφθεί το κρέας από τη σάλτσα.

Σερβίρισμα:

Μεταφέρετε σε πιάτο και ρίξτε πάνω από κάθε κομμάτι λίγο τραγανό λάδι τσίλι για έξτρα άρωμα και ένταση.

Συνοδευτικό:

Ταιριάζει υπέροχα με τηγανητό ρύζι ή απλό ρύζι ατμού.