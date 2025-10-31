Συνταγή για κους κους με παρμεζάνα, κολοκύθι και σολομό στο air fryer

Μια απλή αλλά γεμάτη γεύση συνταγή για σολομό που θα αρέσει σε όλη την οικογένεια, γεμάτη λαχανικά, πρωτεΐνες και πικάντικους σπόρους.

Κους κους με παρμεζάνα, κολοκυθάκι και σολομό στο air fryer.

Είναι η ιδανική συνταγή για σολομό. Συνήθως είναι παραλλαγή του σολομού τεριγιάκι με ρύζι, σολομός με σκόρδο και λεμόνι με ζυμαρικά, ή σολομός με BBQ και πατάτες.

To υπέροχο σε αυτή τη συνταγή είναι ότι το κολοκυθάκι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα εποχιακό λαχανικό, ώστε να την φτιάχνετε όλο το χρόνο – δοκιμάστε κουνουπίδι, μπρόκολο, φασολάκια ή ακόμα και ψητά παντζάρια.

Η παρμεζάνα, το σκόρδο και το λεμόνι είναι αυτά που ενώνουν όλο το πιάτο – το κους κους είναι αφράτο και απορροφά όλες τις γεύσεις, γίνοντας πικάντικο και ελαφρύ. Μια τέλεια συνταγή για βραδινό που θα φτιάχνετε εκείνες τις μέρες που απλώς «δεν ξέρουμε τι να φτιάξουμε για δείπνο».

Και αν δεν σας αρέσει ο σολομός, δοκιμάστε μερικές ψητές γαρίδες, ή ακόμα και ψητό κοτόπουλο. Κάντε αυτό το πιάτο δικό σας, με τα αγαπημένα σας συστατικά.

Μπορεί να βρει τη θέση του στην εβδομαδιαία σας διατροφή.

Υλικά

1 φλιτζάνι ξηρό κους κους

4 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (περίπου 85-115 γρ. το καθένα)

1 λεμόνι

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 μεσαία κολοκυθάκια, κομμένα σε κύβους

3/4 φλιτζανιού τριμμένο τυρί παρμεζάνα

Για γαρνίρισμα: φρέσκο βασιλικό σε φέτες και κομματάκια κόκκινου πιπεριού

Οδηγίες