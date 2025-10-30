Συνταγή για σολομό λεμονάτο με ρύζι και δροσερή σαλάτα

Αναζητάτε ένα υγιεινό, γρήγορο και χορταστικό γεύμα; Αυτό το μπολ με λεμονάτο σολομό και ρύζι είναι η ιδανική επιλογή.

Η συνταγή συνδυάζει το αφράτο καστανό ρύζι με τον ζουμερό ψητό σολομό και μια δροσερή σαλάτα με φέτα, αγγούρι και ντομάτα. Σύμφωνα με το enikos.gr η σάλτσα λεμονιού δίνει μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στο πιάτο.

Υλικά

¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού , συν φέτες για το σερβίρισμα

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι , χωρισμένο

4 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (150 γρ.)

4 μέτρια αγγούρια, κομμένα σε φέτες ( 2 φλιτζάνια )

2 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα

1 συσκευασία (225 γρ.) προμαγειρεμένο καστανό ρύζι, ζεσταμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

Οδηγίες