Συνταγή για σολομό λεμονάτο με ρύζι και δροσερή σαλάτα

Ιδανική επιλογή για υγιεινό, γρήγορο και χορταστικό γεύμα
Αναζητάτε ένα υγιεινό, γρήγορο και χορταστικό γεύμα; Αυτό το μπολ με λεμονάτο σολομό και ρύζι είναι η ιδανική επιλογή.
Η συνταγή συνδυάζει το αφράτο καστανό ρύζι με τον ζουμερό ψητό σολομό και μια δροσερή σαλάτα με φέτα, αγγούρι και ντομάτα. Σύμφωνα με το enikos.gr η σάλτσα λεμονιού δίνει μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στο πιάτο.
Υλικά
¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο
1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού
3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού , συν φέτες για το σερβίρισμα
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι , χωρισμένο
4 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (150 γρ.)
4 μέτρια αγγούρια, κομμένα σε φέτες ( 2 φλιτζάνια )
2 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση
1 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
1 συσκευασία (225 γρ.) προμαγειρεμένο καστανό ρύζι, ζεσταμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας
Οδηγίες
- Προθερμάνετε τον φούρνο στο γκριλ. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο.
- Ανακατέψτε ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας σχοινόπρασο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου, ½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού, ½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και χτυπήστε καλά με ένα σύρμα.
- Στεγνώστε ταμποναριστά τα 4 φιλέτα σολομού και βάλτε τα στο προετοιμασμένο ταψί. Πασπαλίστε με το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ρίξτε 3 κουταλιές της σούπας από το ντρέσινγκ πάνω από τον σολομό. Ψήστε στο γκριλ μέχρι να γίνει αδιαφανές στο κέντρο και να ροδίσει ελαφρά στις άκρες, για 6 έως 8 λεπτά.
- Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε τα αγγούρια σε φέτες, τις ντομάτες κομμένες στη μέση, 1 φλιτζάνι φέτα και 3 κουταλιές της σούπας από το ντρέσινγκ και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.
- Μοιράστε το ζεστό ρύζι σε 4 ρηχά μπολ. Γαρνίρετε με τον σολομό και τη σαλάτα ντομάτας. Ρίξτε με ένα κουτάλι το υπόλοιπο ντρέσινγκ πάνω από τον σολομό.
- Σερβίρετε με φέτες λεμονιού, αν θέλετε.
