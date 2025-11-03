Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Ταύρος

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Δίδυμοι

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Καρκίνος

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Λέων

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Παρθένος

Η μέρα γεννά την απύθμενη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά σας, να απελευθερωθείτε από περιορισμούς και να επαναστατήσετε ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία. Λόγω των βιαστικών σας ενεργειών μπορεί να προκληθούν σοβαρές αναστατώσεις στις ζωές σας. Η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, ειδικά όταν χειρίζεται κανείς βαρύ εξοπλισμό.

Ζυγός

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Σκορπιός

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Τοξότης

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Αιγόκερως

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Υδροχόος

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Ιχθείς

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.