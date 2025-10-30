Ο Δίας σε ανάδρομη πορεία φέρνει ανατροπές - Ποια ζώδια δοκιμάζονται τον Νοέμβριο

Η ανάδρομη πορεία του Δία, του πλανήτη της τύχης και της επέκτασης, από τις 11 Νοεμβρίου έως τις 26 Μαρτίου 2026, επηρεάζει διαφορετικά τα ζώδια, μερικά από τα οποία ενδέχεται να βιώσουν μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Δίας θα κινείται ανάδρομα στον συναισθηματικό και προστατευτικό Καρκίνο, προκαλώντας εσωτερικές αναταράξεις και αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική ασφάλεια. Όπως αναφέρει το bovary.gr αυτή η αστρολογική φάση ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο παλιές πληγές ή ανασφάλειες, προκαλώντας δυσκολίες σε ορισμένα ζώδια.

Αν και κάθε ζώδιο μπορεί να επηρεαστεί διαφορετικά από την ανάδρομη πορεία του Δία, τρία ζώδια φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τρία ζώδια που επηρεάζει περισσότερο ο ανάδρομος Δίας

Λέων

Ο Δίας επηρεάζει τον 12ο οίκο του Λέοντα, ο οποίος σχετίζεται με το υποσυνείδητο, τις κρυφές επιθυμίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική ένταση και ανάγκη για απομόνωση ή αναστοχασμό. Η ανάγκη για ανανέωση και εσωτερική ισορροπία είναι επιτακτική.

Σκορπιός

Η ανάδρομη πορεία του Δία επηρεάζει τον 9ο οίκο του Σκορπιού, ο οποίος σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, τη φιλοσοφία και την ανώτερη εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αμφιβολίες ή αναθεώρηση των αξιών και των στόχων του Σκορπιού, οδηγώντας σε συναισθηματική αναστάτωση.

Υδροχόος

Ο Δίας επηρεάζει τον 6ο οίκο του Υδροχόου, ο οποίος σχετίζεται με την καθημερινή ρουτίνα, την υγεία και την εργασία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και προβλήματα υγείας ή άγχη που σχετίζονται με την καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας του Δία, είναι σημαντικό για αυτά τα ζώδια να αφιερώσουν χρόνο για αυτοανάλυση, να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους και να αναζητήσουν τρόπους για να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ισορροπία. Η υπομονή και η αυτοφροντίδα θα είναι κλειδιά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν.