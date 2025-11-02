Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Iσραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων από τη Γάζα

AP Photo/Abdel Kareem Hana

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Συνεχίζεται η παράδοση σορών ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

 Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, “θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής”, πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου: Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα

Άλπεις: Νεκροί 5 ορειβάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Πάτρα: Η 2η «Ημέρα των Φαντασμάτων» γέμισε τη Ρήγα Φεραίου με χρώματα, μουσική και χαμόγελα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς

Ειδήσεις