Η Δημοτική Περιουσία της Πάτρας: Αξιοποίηση ή Απαξίωση;

Η δημοτική περιουσία του Δήμου Πατρέων αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημοσίου διαλόγου και κριτικής από την αντιπολίτευση. Η παράταξή μας, το «σπιράλ», επιμένει στην ανάγκη πλήρους καταγραφής και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, ώστε να εξυπηρετεί το συμφέρον των δημοτών και να ενισχύει το δημοτικό ταμείο. Δυστυχώς, η διαχείριση της από τη Δημοτική Αρχή εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνειά της. Δύο πρόσφατα παραδείγματα αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

1. Η Μίσθωση στην Αγορά Αργύρη: Επιτυχία ή Παράδοξο;

Πρόσφατα, η Δημοτική Αρχή παρουσίασε ως επιτυχία τη μίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Αγορά Αργύρη. Όταν, όμως, έγινε γνωστή η χρήση του ακινήτου, προέκυψαν εύλογες απορίες: Το κατάστημα θα λειτουργήσει ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με λαϊκές φίρμες, ακριβώς δίπλα στον δημοτικό πολυχώρο πολιτισμού και τεχνών. Εξυπηρετεί η επιλογή το όραμα για την Πάτρα ως πόλη πολιτισμού; Ή μήπως υποδηλώνει έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάδειξη των δημοτικών ακινήτων;

2. Το Κληροδότημα των Αδελφών Κόλλα: Από Δωρεά σε Ερείπιο

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση του κληροδοτήματος των αδελφών Κόλλα, επί των οδών Αγίου Ανδρέου 96-98, Παντανάσσης 1 και Όθωνος Αμαλίας 71. Το ακίνητο, επιφάνειας 660 τ.μ., δωρήθηκε το 1957 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών με σαφή όρο: τα έσοδα από τη μίσθωσή του να διατίθενται για την αγορά και συντήρηση βιβλίων. Παρά την ιστορική και πολιτιστική του αξία, η διαχείριση του κληροδοτήματος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης.

Ιστορικό: Μέχρι το 2011, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη του Δήμου Πατρέων. Το 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο έλυσε τη σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με το ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός οργανισμός» από το 2004, απαλλάσσοντας τον Δήμο από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων.

Μίσθωση 2020: Μετά από δύο διαγωνισμούς, το ακίνητο μισθώθηκε τον Δεκέμβριο 2020 για 12 έτη, με σκοπό τη δημιουργία διαγνωστικού κέντρου. Ο μισθωτής ανέλαβε την υποχρέωση ανακαίνισης.

Σημερινή Κατάσταση: Πέντε χρόνια μετά, τον Νοέμβριο 2025, το κτίριο παραμένει σε άθλια κατάσταση. Οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν, αποκαλύπτοντας ένα γκρεμισμένο και ασκεπές εσωτερικό, που αποτελεί πλέον δημόσιο κίνδυνο λόγω πιθανής πτώσης υλικών και εστία μόλυνσης για τους δημότες.

Οι Διαχρονικές Ευθύνες της Δημοτικής Αρχής

Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού και την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει τη δημοτική περιουσία. Αντί να αποτελεί πηγή εσόδων και ανάπτυξης, η περιουσία του Δήμου απαξιώνεται, παραμένει ανεκμετάλλευτη ή χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η έλλειψη διαφάνειας και η καθυστέρηση στην καταγραφή των ακινήτων εντείνουν το πρόβλημα.

Προτάσεις για το Μέλλον

Ως «σπιράλ», καλούμε τη Δημοτική Αρχή:

Να ολοκληρώσει την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας με διαφανή τρόπο, ώστε να γνωρίζουμε το μέγεθος και την κατάσταση των ακινήτων.

Να εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική ωφέλεια.

Να ενισχύσει τη διαφάνεια και την προώθηση στις διαδικασίες μίσθωσης, δημοσιοποιώντας όλες τις λεπτομέρειες των συμβάσεων για να γίνουν ελκυστικότερα.

Να προστατεύσει τα κληροδοτήματα, όπως αυτό των αδελφών Κόλλα, με σεβασμό στους όρους των δωρητών και την ιστορική τους αξία.

Η Πάτρα αξίζει μια δημοτική περιουσία που να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και όχι πηγή προβλημάτων.