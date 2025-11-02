Ευτύχης Μπλέτσας: «Με την Ηλέκτρα στο πρώτο ραντεβού πήγαμε σε κάτι κούνιες»

Ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε το μυστικό της γνωριμίας του με την Ηλέκτρα
Με ταξιδιάρικη διάθεση έκλεισε την εβδομάδα ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχοντας μεταξύ των καλεσμένων, τον Ευτύχη Μπλέτσα.
Οι δυο τους μίλησαν για τα ξεχωριστά ταξίδια της ζωής τους και τις πιο απρόσμενες δοκιμασίες τους.
Η εκπομπή «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό παρουσίασε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο που μεταξύ άλλων, ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε το μυστικό της γνωριμίας του με την Ηλέκτρα.
«Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε διαδικτυακά. Στο πρώτο ραντεβού ήπιαμε χυμό και πήγαμε σε κάτι κούνιες», είπε αρχικά ο Ευτύχης Μπλέτσας. «Έχουμε πάει μερικές φορές στην επέτειο που γνωριστήκαμε, σε εκείνες τις κούνιες», πρόσθεσε.
