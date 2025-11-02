Συνταγή για χορταστικό γεύμα με κονσέρβα τόνου

Αν μια μέρα βιάζεστε και απλώς θέλετε να ικανοποιήσετε την πείνα σας, δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με άνοστο φαγητό.

Όταν πεινάτε και έχετε μόνο πέντε λεπτά για να ετοιμάσετε ένα σνακ, ξέρετε ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, ο διάσημος Ισπανός σεφ Dani Garcia αποκάλυψε τη μυστική του συνταγή για ένα γκουρμέ τοστ που μπορεί να ετοιμαστεί με λίγα μόνο υλικά που πιθανότατα έχετε στο ντουλάπι.

Ο Dani, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης αρκετών εστιατορίων με αστέρι Michelin, συμπεριλαμβανομένου του Smoked Room, στο Ντουμπάι και στη Μαδρίτη, εξηγεί ότι το νόστιμο αυτό πιάτο έχει ως επίκεντρο την απλή κονσέρβα τόνου. Αυτό που ανεβάζει τη συνταγή του Dani από γρήγορο σνακ σε γκουρμέ απόλαυση είναι η αλάθητη συνταγή του για σπιτική μαγιονέζα.

Αν ο τόνος σας είναι σε λάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λάδι αυτό για να δώσετε στη μαγιονέζα σας ακόμα πιο έντονη – και εντυπωσιακή – γεύση.

Ο Dani λέει ότι το κόλπο είναι η θερμοκρασία των υλικών και οι βασικές αναλογίες της συνταγής για την μαγιονέζα: 60% λάδι και 40% αυγό, και τα δύο σε θερμοκρασία δωματίου.

“Με αυτόν τον τρόπο, δεν κόβει ποτέ”, λέει.