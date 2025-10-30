Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο. Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 φορολογούμενοι από 1.000 έως 20.000 έκαστος.

Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες κατά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τη διαδικασία διενήργησαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορολογουμένων που έκαναν αγορές με κάρτες εντός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

Τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

