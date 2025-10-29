Εκπληκτική συνταγή για μπισκότα σοκολάτας

Αυτά τα μπισκότα είναι τέλεια – τραγανά απ’ έξω αλλά μαλακά στο εσωτερικό τους, και δεν είναι υπερβολικά γλυκά, παρόλο που περιέχουν αρκετή ζάχαρη.

Η παρακάτω συνταγή θα σας ενθουσιάσει καθώς τα υλικά είναι αρκετά συνηθισμένα και υπάρχουν σχεδόν πάντα στο ντουλάπι σας. Βασίζεται σε συνταγή του βραβευμένου με δύο αστέρια Michelin Pastry Chef, Julien Dugourd.

Συστατικά (για περίπου 27 μπισκότα)

270g βούτυρο

470g ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο

180g αυγά ( περίπου τρία αυγά , ζυγισμένα με το κέλυφος)

500g αλεύρι για όλες τις χρήσεις

4g αλάτι

4g μπέικιν πάουντερ

450g κομμάτια σοκολάτας (χρησιμοποιήστε μικρά κομμάτια ημίγλυκης σοκολάτας, αλλά μπορείτε να κάνετε συνδυασμό και με λευκή σοκολάτα)

Οδηγίες