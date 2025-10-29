Εκπληκτική συνταγή για μπισκότα σοκολάτας

Από τον βραβευμένο pastry chef Julien Dugourd
Αυτά τα μπισκότα είναι τέλεια – τραγανά απ’ έξω αλλά μαλακά στο εσωτερικό τους, και δεν είναι υπερβολικά γλυκά, παρόλο που περιέχουν αρκετή ζάχαρη.
Η παρακάτω συνταγή θα σας ενθουσιάσει καθώς τα υλικά είναι αρκετά συνηθισμένα και υπάρχουν σχεδόν πάντα στο ντουλάπι σας. Βασίζεται σε συνταγή του βραβευμένου με δύο αστέρια Michelin Pastry Chef, Julien Dugourd.
Συστατικά (για περίπου 27 μπισκότα)
270g βούτυρο
470g ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο
180g αυγά ( περίπου τρία αυγά , ζυγισμένα με το κέλυφος)
500g αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4g αλάτι
4g μπέικιν πάουντερ
450g κομμάτια σοκολάτας (χρησιμοποιήστε μικρά κομμάτια ημίγλυκης σοκολάτας, αλλά μπορείτε να κάνετε συνδυασμό και με λευκή σοκολάτα)
Οδηγίες
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.
- Χτυπήστε μαζί το βούτυρο και τη ζάχαρη.
- Προσθέστε τα αυγά ένα-ένα (σπάστε πρώτα σε μεζούρα για να είναι πιο εύκολη η προσθήκη).
- Προσθέστε τα ξηρά συστατικά σιγά-σιγά, μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως.
- Ανακατέψτε τα κομμάτια σοκολάτας.
- Για να δημιουργήσετε ομοιόμορφα μπισκότα, πλάστε μπαλάκια ζύμης των 45g (ζυγίστε τα σε ηλεκτρονική ζυγαριά καλυμμένη με λαδόκολλα για να είναι πιο εύκολο το καθάρισμα μετά). Τοποθετήστε τη ζύμη σε ταψί καλυμμένο με λαδόκολλα.
- Πατήστε ελαφρά τα μπαλάκια.
- Ψήστε στον φούρνο για περίπου 12 λεπτά.
- Αφήστε τα να κρυώσουν πάνω σε σχάρα.
