Εορτασμός της Σημαίας από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στο Πολυχώρο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου από το Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών, παρουσία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννη Βενέτη, του Αν. Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας Νικολάου Δελέγκου, του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεύθυνο Πολιτιστικών Θεμάτων Γεωργίου Βοζαΐτη, του εκπροσώπου της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας Λυκούργου Σταυρουλόπουλου, του Συμβούλου Παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου Σπυρίδωνος Παπαδάκη, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, τους οποίους υποδέχτηκαν οι Διευθυντές των Σχολείων.

Κατά την παράδοση / παραλαβή της Σημαίας οι Διευθυντές των Αρσακείων Σχολείων, Γυμνασίου και Λυκείου, Nικόλαος Γιαννακόπουλος και Μάνος Πετράκης, απευθυνόμενοι στους μαθητές αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα του εορτασμού του ιστορικού ΟΧΙ λέγοντας «…Αυτή η μέρα δεν είναι απλώς μια ιστορική μνήμη· είναι ένα διαρκές κάλεσμα προς όλους μας να ζούμε και να ενεργούμε με συνέπεια στους θεμελιώδεις πυλώνες της κοινωνίας μας: την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ενότητα…», αλλά και στο σπουδαίο ρόλο της γυναίκας στη διάρκεια του πολέμου. Οι εκπρόσωποι των φορέων της Εκπαίδευσης, κατά τον χαιρετισμό τους εστίασαν στις αξίες και στα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι Έλληνες, ενώ ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας αναφέρθηκε στους αφανείς ήρωες του πολέμου και στο γεγονός η πόλη των Πατρών ήταν η πρώτη πόλη που βομβαρδίστηκε από τους Ιταλούς. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλογος Αικατερίνη Γεωργίου με μία εμπνευσμένη ομιλία με τίτλο: «Η Μνήμη ως Φύλακας της Ιστορικής Συνέχειας». Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από το δρώμενο «Η Μνήμη αντιστέκεται… η Ελπίδα οδηγεί…», όπου μαθητές του Λυκείου με την επιμέλεια και καθοδήγηση της Φιλολόγου Ρεγγίνας Δημητροπούλου απέδωσαν αποσπάσματα από τα έργα: «Ματωμένα Χώματα» Δ. Σωτηρίου, «Ημερολόγιο 1940» Γ. Θεοτοκά, «Η Ζωή εν τάφω» Στρ. Μυριβήλη και «Επιτάφιος» Γ. Ρίτσου, ενώ η χορωδία μαθητών του Γυμνασίου ερμήνευσε τραγούδια όπως: «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» (Στίχοι: Μ. Τραϊφόρος, Μουσική: Μ. Σουγιούλ), «Της αγάπης αίματα» (Ποίηση: Οδ. Ελύτης, Μουσική: Μ. Θεοδωράκης), «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» (Ποίηση: Οδ. Ελύτης, Μουσική: Μ. Θεοδωράκης) υπό τη διεύθυνση της Μουσικού του Σχολείου Λάρα Λυμπεροπούλου.

Στην συνέχεια στους μαθητές επιδόθηκαν τα βραβεία και τα αριστεία του προηγούμενου σχολικού έτους. Την ανάγνωση των πρακτικών έκαναν οι Φιλόλογοι Σοφία Ρηγοπούλου για το Γυμνάσιο και Σωτηρία Διαμαντοπούλου για το Λύκειο.

Συμμετοχή στην εκδήλωση είχε το Μουσείο Τύπου Πατρών, όπου η εκπρόσωπος Αικατερίνη Τσίρου «εξήγησε» στους μαθητές τα ντοκουμέντα από τον τύπο της εποχής που είχαν αναρτηθεί σε πίνακες.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου για την απόδοση των κειμένων και των τραγουδιών. Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν την εκδήλωση:

Επιμέλεια εκδήλωσης – Δραματοποιήσεις: Ρεγγίνα Δημητροπούλου, Φιλόλογος

Χορωδία-Μουσική επιμέλεια: Λάρα Λυμπεροπούλου, καθ. Μουσικής

Επιμέλεια σκηνικών: Κανέλλα Στασινοπούλου, καθ. Καλλιτεχνικών

Επιμέλεια της πρόσκλησης και του προγράμματος: Σπυρούλα Βρυνιώτη, Γραμματέας του Λυκείου