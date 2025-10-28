Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 10:19 το βράδυ της Τρίτης (28/10/2025) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της Άσσου.

Στα 15,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.