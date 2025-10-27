Αμαλία Κωστοπούλου: Το πάρτι για τον πολιτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Back to Top
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του πριν από μερικές εβδομάδες

Με ένα πάρτι γιόρτασαν την επισημοποίηση της σχέσης τους η Αμαλία Κωστοπούλου  και ο Τζέικ Μέντγουελ.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπολου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν πριν από μερικές εβδομάδες στην Αμερική, ενώ το 2026 αναμένεται να ακολουθήσει και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.

Μέσα από το Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από το δείπνο στο οποίο βρέθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Στον στολισμό κυριαρχούσαν τα λουλούδια, ενώ μεγάλα τραπέζια είχαν στηθεί για να δειπνήσουν όλοι μαζί οι καλεσμένοι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να φορέσει ένα δαντελένιο φόρεμα, ενώ σε έναν από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε εκείνη και ο σύζυγός της ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.

