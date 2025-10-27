Αμαλία Κωστοπούλου: Το πάρτι για τον πολιτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του πριν από μερικές εβδομάδες
Με ένα πάρτι γιόρτασαν την επισημοποίηση της σχέσης τους η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπολου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν πριν από μερικές εβδομάδες στην Αμερική, ενώ το 2026 αναμένεται να ακολουθήσει και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.
Μέσα από το Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από το δείπνο στο οποίο βρέθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Στον στολισμό κυριαρχούσαν τα λουλούδια, ενώ μεγάλα τραπέζια είχαν στηθεί για να δειπνήσουν όλοι μαζί οι καλεσμένοι.
Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να φορέσει ένα δαντελένιο φόρεμα, ενώ σε έναν από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε εκείνη και ο σύζυγός της ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.
