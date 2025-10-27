Φάε και χαμογέλα: Οι τροφές της καλής διάθεσης

Η ψυχική υγεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της συνολικής ευημερίας μας.

Υπάρχουν απλοί τρόποι να την υποστηρίξουμε καθημερινά και ένας από αυτούς είναι μέσω της διατροφής. Όπως αναφέρει το vita.gr οι σωστές τροφές μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή μας, να μειώσουν τα επίπεδα άγχους και να ενισχύσουν την ψυχική μας ανθεκτικότητα.

Mood changer τροφές

1.Μπανάνες: Η δύναμη των σύνθετων υδατανθράκων και των ορμονών ευτυχίας

Οι μπανάνες είναι γεμάτες με θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τη διάθεση, όπως η βιταμίνη B6, η οποία βοηθά στην παραγωγή των «ορμονών ευτυχίας» ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Παράλληλα, το κάλιο που περιέχουν υποστηρίζει την υγιή ροή του αίματος, ενώ οι φυτικές ίνες προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου.

Μην ξεχνάτε, η σωστή κατανάλωση υδατανθράκων, όπως εκείνων που βρίσκονται στα φρούτα, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ψυχική υγεία και τη γνωστική λειτουργία.

2. Κεφίρ: Η ασπίδα για το έντερο και τη διάθεση

Το κεφίρ βοηθά στην αναζωογόνηση των καλών βακτηρίων στο έντερο. Άλλωστε, όπως δείχνουν όλο και περισσότερες έρευνες μια υγιής εντερική χλωρίδα έχει άμεση σύνδεση με τη βελτίωση της διάθεσης, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και τη μείωση των φλεγμονών. Προσθέστε κεφίρ στα smoothies, στη βρόμη σας ή ακόμη και στις σούπες για πιο κρεμώδη υφή.

3. Σταφύλια: Για την ενίσχυση της γνωστική υγείας

Τα σταφύλια δεν είναι μόνο γλυκά και δροσερά, αλλά και πλούσια σε πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον εγκέφαλο και ενισχύουν την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα σταφύλια μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και στη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους.

Προτιμήστε τα κόκκινα ή λευκά, καθώς και τα δύο είδη περιέχουν τα ωφέλιμα αντιοξειδωτικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο. Επίσης, αναδείξτε τα σταφύλια σε καθημερινή επιλογή ως θρεπτικό σνακ ή προσθέστε τα σε σαλάτες και γλυκά!

4. Ξηροί καρποί: Για χαρούμενη διάθεση που διαρκεί

Τα αμύγδαλα και τα καρύδια είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και μαγνήσιο, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. Ιδιαίτερα, τα καρύδια περιέχουν ALA, ένα ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία. Προσθέστε ξηρούς καρπούς στα καθημερινά σας γεύματα για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας άμεσα και με γευστικό τρόπο.

Πέρα από τη διατροφή

Αν και η σωστή διατροφή είναι θεμέλιο για μια καλύτερη διάθεση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία.