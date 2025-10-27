Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 2 Νοεμβρίου

Κατά την εβδομάδα από 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025, η τύχη επιτέλους έρχεται για τρία ζώδια.

Υπάρχει ένας ήρεμος ρυθμός στο σύμπαν.

Κάποιες φορές, σας ζητά να κάνετε μια παύση και να παρατηρήσετε, ενώ άλλες φορές, ενθαρρύνεστε να δράσετε, να αφήσετε τη ζώνη άνεσής σας και να αγκαλιάσετε νέες εμπειρίες. Παρά τις διαφοροποιήσεις, πάντα υπάρχει ένας μεγάλος σκοπός που σας περιμένει.

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτές τις στιγμές, πρέπει να εμπιστευτείτε την καθοδήγηση του σύμπαντος και να σκέφτεστε θετικά. Μην αφήσετε χώρο για αμφιβολίες ή απογοήτευση.

Αντίθετα, χαμογελάστε καθώς το σύμπαν σας φέρνει ακριβώς αυτό που ελπίζατε, γνωρίζοντας ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο. Η εβδομάδα ξεκινά με μια δυναμική σύνοδο ανάμεσα στον Άρη στον Σκορπιό και τον Δία στον Καρκίνο την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Και τα δύο ζώδια του νερού αντιπροσωπεύουν την αλήθεια για ό,τι χρειάζεστε από τη ζωή σας, οπότε η αποδοχή των συναισθημάτων σας θα είναι κρίσιμη τις επόμενες ημέρες. Δεν πρόκειται για τη λογική επιλογή που θεωρείτε καλύτερη, αλλά για το να ακούσετε αυτήν την αρχαία σοφία του σύμπαντος.

Καθώς η Σελήνη στο Πρώτο Τέταρτο ανατέλλει στον Υδροχόο και ο Ερμής περνά στον Τοξότη την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, αυτό το θέμα συνεχίζεται. Η μοίρα σας δεν είναι ξεχωριστή από τις επιθυμίες της καρδιάς σας, αλλά αποτελεί μέρος αυτών.

Η ζωή θα αρχίσει να φέρνει νέες ευκαιρίες στον δρόμο σας τις επόμενες ημέρες, και σας καθοδηγείται να αγκαλιάσετε ό,τι έρχεται, εμπιστευόμενοι ότι είναι όλα όσα δουλεύατε για να πετύχετε.

Τα 3 ζώδια που έχουν την εύνοια και τη στήριξη του σύμπαντος έως τις 2 Νοεμβρίου

Κριός,

Δίδυμος,

Ιχθύες

Κριός

Είστε προορισμένοι για μεγαλειότητα, αγαπητοί Κριοί. Ο Ερμής θα εισέλθει στον Τοξότη την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, φέρνοντας ευκαιρίες για τύχη, αναστοχασμό και ανάπτυξη. Ο Ερμής θα ξεκινήσει τη φαινομενική ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη στις 9 Νοεμβρίου, πριν περάσει στον Σκορπιό στις 18 Νοεμβρίου.

Λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή, θα επιστρέψει στον Τοξότη στις 11 Δεκεμβρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι την αρχή του νέου έτους. Αυτή είναι μια βαθιά ενέργεια για εσάς, καθώς θα οδηγήσει σε νέα ξεκινήματα. Ωστόσο, πρέπει να εμπιστευτείτε τη διαδικασία και να αφεθείτε σε ό,τι το σύμπαν προσπαθεί να σας αποκαλύψει.

Ο Ερμής στον Τοξότη συνήθως φέρνει νέες ευκαιρίες και προσφορές που σχετίζονται με την καριέρα σας, τα ταξίδια και την πνευματική ανάπτυξη. Ωστόσο, με τον Ερμή να κινείται ανάδρομα σε αυτό το ζώδιο, σημαίνει ότι σας καλεί να επιβραδύνετε πριν πάρετε οποιεσδήποτε αποφάσεις. Αυτή είναι η στιγμή να κρατήσετε χώρο για αναστοχασμό σε παλαιά θέματα.

Αυτή η διέλευση θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε την απαραίτητη σαφήνεια για να προχωρήσετε και θα φέρει περισσότερη αφθονία και τύχη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τον ρυθμό του σύμπαντος και όχι τον δικό σας.

Δίδυμος

Ακούστε τις ψυχές σας, αγαπητοί Δίδυμοι. Η Σελήνη στο Πρώτο Τέταρτο στον Υδροχόο θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Αυτή η φάση της Σελήνης αντιπροσωπεύει την ικανότητα να δράσετε σύμφωνα με τις προθέσεις σας, και καθώς βρίσκεται στον Υδροχόο, υποδηλώνει μια νέα και ασυνήθιστη προσέγγιση.

Εισέρχεστε σε μια νέα και βαθιά φάση της ζωής σας. Αυτή είναι μια περίοδος μεγαλύτερης επιτυχίας και δημιουργίας μιας πραγματικής συναισθηματικής σύνδεσης με τη ζωή που δημιουργείτε. Αντί να επικεντρώνεστε στην εξωτερική επιβεβαίωση για τις επιλογές σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στα συναισθήματά σας και σε ό,τι είναι πιο σημαντικό για εσάς.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρετε νέες αποφάσεις ή να αλλάξετε την πορεία της ζωής σας προς έναν δρόμο που θα σας προσφέρει πραγματική ικανοποίηση και αφθονία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σταματήστε και αναλογιστείτε προς τα πού προσπαθεί η ψυχή σας να σας καθοδηγήσει.

Καταγράψτε τα συναισθήματά σας και παρατηρήστε τι σας φέρνει τη μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση στη ζωή σας. Το γεγονός ότι επιθυμείτε την επιτυχία και τον πλούτο δεν σημαίνει ότι οι προσωπικές σας ανάγκες δεν έχουν τόση σημασία.

Αυτή η φάση θα σας προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσετε μεγαλύτερη ισορροπία στη ζωή σας, καθώς οτιδήποτε επιλέξετε και δημιουργήσετε θα συνδέεται με την ψυχή σας. Εισέρχεστε σε μια περίοδο με σκοπό και κατεύθυνση. Η ζωή σας επιτέλους επικεντρώνεται σε ό,τι έχει πραγματική σημασία.

Ιχθύες

Επικεντρωθείτε στη δημιουργία της ζωής που θέλετε να ζήσετε, αγαπητοί Ιχθύες. Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο Άρης στον Σκορπιό θα συντονιστεί με τον Δία στον Καρκίνο, ανάβοντας την επιθυμία να αρχίσετε να δημιουργείτε τη ζωή που ονειρευόσασταν.

Είστε οι ονειροπόλοι του ζωδιακού κύκλου, και γι’ αυτό έχετε μια έμφυτη ικανότητα να δημιουργείτε την πραγματικότητά σας μέσω ό,τι εστιάζετε. Αυτή η ικανότητα να εκδηλώνετε μέσω σκέψεων, επιβεβαιώσεων και θετικής σκέψης αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο σας.

Ωστόσο, τις επόμενες μέρες, δεν πρόκειται μόνο για την εκπλήρωση ευχών, αλλά και για την ανάταση και την ανάληψη δράσης. Ο Κρόνος στους Ιχθύες σας έχει διδάξει να επενδύετε στα όνειρά σας μέσω της αποφασιστικότητας, και τώρα θα δείτε πώς όλα συγκλίνουν σε αυτό. Αυτή είναι, επίσης, μια περίοδος έντονης εκδήλωσης επιθυμιών.

Χρησιμοποίησε αυτόν τον χρόνο για να σκεφτείτε όλα τα όνειρά σας και σε τι σας έχει κατευθύνει να επενδύσετε και να καταβάλλετε προσπάθεια ο Κρόνος από το 2023. Καθώς ο Άρης και ο Δίας ευθυγραμμίζονται, καλείσαι να δράσετε.

Αυτό είναι το σημάδι σας να κάνετε αίτηση για εκείνη τη νέα δουλειά που θέλατε, να επιστρέψετε στο πανεπιστήμιο ή να εξετάσεις το ενδεχόμενο μετακόμισης σε άλλη πόλη. Η δύναμή σας δεν βρίσκεται μόνο στην ικανότητά σας να ονειρεύεστε, αλλά και στην ανάληψη δράσης, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν σας στηρίζει σε κάθε βήμα.