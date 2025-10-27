Το γεφύρι που παίζει κρυφτό με τη λίμνη των Κρεμαστών

Το πέτρινο παραδοσιακό γεφύρι του Μανώλη κατασκευάστηκε το 1654. Είναι διατηρητέο μνημείο του νομού Ευρυτανίας και έχει κάτι πολύ ξεχωριστό.

Ίσως να είναι το μοναδικό γεφύρι στον κόσμο που εξαφανίζεται για μήνες ολόκληρους, καθώς τα νερά του ποταμού Αγραφιώτη κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες το καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Μόνο όταν τα νερά υποχωρούν, το γεφύρι αποκαλύπτεται ξανά, σαν να αναδύεται από το παρελθόν.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το γεφύρι πήρε το όνομά του από τον πρωτομάστορα Μανώλη, ο οποίος καταγόταν από τη Δάφνη Ευρυτανίας.

Ο ποταμός Αγραφιώτης πήρε το όνομά του από τα βουνά Άγραφα και τον ομώνυμο οικισμό.

Έχει μήκος 50 περίπου χιλιόμετρα και πηγάζει από τα Άγραφα, στα βόρεια του νομού (Βραγγιανά, και Τροβάτο), διασχίζει μία κοιλάδα με λιγοστές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πευκοδάση και δάση Ελάτης και μερικά πέτρινα γεφύρια, περνάει δυτικά από τα Άγραφα και στη συνέχεια από το Τριπόταμο, όπου και ενώνεται με τη λίμνη Κρεμαστών.

Μέχρι το 1967, πριν τη δημιουργία της λίμνης των Κρεμαστών, ο Αγραφιώτης ήταν κατά δύο χιλιόμετρα μεγαλύτερος και ενωνόταν με τους ποταμούς Αχελώο και Μέγδοβα.

Δείτε το βίντεό της ομάδας Up Stories με την εκπληκτική ιστορία αυτού του ξεχωριστού γεφυριού!