Συνταγή για νόστιμο κέικ λεμονιού

Αυτή είναι μια συνταγή για ένα επιδόρπιο ταμάμ για μετά το μεσημεριανό – ή ακόμα και για πρωινό μαζί με τον καφέ.

Κέικ λεμονιού σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

Για το κέικ:

– 90 γρ. βούτυρο, μαλακό, συν επιπλέον για άλειμμα των φορμών

– 90 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

– 2 αυγά

– Χυμός και ξύσμα από 2 λεμόνια, ψιλοτριμμένο

– 115 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν επιπλέον για πασπάλισμα

– 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

– 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού γάλα

Για την κρέμα:

– 600 ml γάλα

– Σκόνη βανίλιας

– 3 μεγάλοι κρόκοι αυγών

– 30 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

– 2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

Για το σιρόπι λεμονιού:

– 8 κουταλιές της σούπας μέλι

– Ξύσμα από ½ λεμόνι

– Φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού

Η διαδικασία