Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».

------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο  

ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΕΤΩΝ: 51

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα  2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.

Η εγγονούλα της: Κατερίνα

Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τασουλα, Λυδία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΣΛΙ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 -----------------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, υιό,αδελφό & θείο

ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:53

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σοφία,Βασίλειος,Αγγελική

Η ΜΗΤΕΡΑ:Σοφία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, παππού & θείο

ΧΡΗΣΤΟ  ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ:92

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα  11.30π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαϊας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Λεμονιά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αθηνά & Βασίλειος Γιαννακάρας,

Ουρανία & Βασίλειος Νικολόπουλος,

Γεώργιος & Χαρίκλεια Καρβούνη,

Βασίλειος & Ειρήνη Καρβούνη,

Φίλιππος & Δήμητρα Καρβούνη,

Παρασκευή & Γεώργιος Αθανασόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 -------------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2025 & ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1:00 μ.μ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΠΙΔΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΑΣΣΑΡΑ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΩΡΑ 2:30μ.μ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΗΛΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΣΑΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ» ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ

ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΤΟΛΛΑ

ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ >

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔ. ΣΑΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

