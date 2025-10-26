Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΕΤΩΝ: 51
Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.
Η εγγονούλα της: Κατερίνα
Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τασουλα, Λυδία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΚΥ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΣΛΙ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, υιό,αδελφό & θείο
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:53
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σοφία,Βασίλειος,Αγγελική
Η ΜΗΤΕΡΑ:Σοφία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, παππού & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ:92
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 11.30π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαϊας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Λεμονιά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αθηνά & Βασίλειος Γιαννακάρας,
Ουρανία & Βασίλειος Νικολόπουλος,
Γεώργιος & Χαρίκλεια Καρβούνη,
Βασίλειος & Ειρήνη Καρβούνη,
Φίλιππος & Δήμητρα Καρβούνη,
Παρασκευή & Γεώργιος Αθανασόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2025 & ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1:00 μ.μ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΠΙΔΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜOΣYNΩN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2810 324501 Β' ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26810 27444 κιν.: 6932 885964
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΑΣΣΑΡΑ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΩΡΑ 2:30μ.μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΗΛΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΣΑΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ» ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΤΟΛΛΑ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ >
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔ. ΣΑΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------
--------------------------------------------------------------
