Συνάντηση του Επιμελητηρίου Ηλείας με το ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, μεταξύ του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Λεβέντη, και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) / Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, κ. Ευάγγελου Καραχάλιου.

Κεντρικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Ηλεία με την Αχαΐα και τη Μεσσηνία, ένα έργο υποδομής μείζονος σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Οι δύο Πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να εξετάσουν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την προώθηση του κοινού αυτού αιτήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, υπογράμμισε τη στρατηγική αξία του έργου. «Η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου αποτελεί ένα έργο πνοής που θα άρει την απομόνωση της Ηλείας και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας. Η ασφαλής και ταχεία μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών θα δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό, θα ενισχύσει το εμπόριο και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση να συνεχίσουν την προσπάθεια με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, με στόχο την οριστική δρομολόγηση ενός έργου που θα συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Πελοποννήσου.