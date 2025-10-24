Φωκίων Ζαΐμης: «Η περιοχή μας αλλάζει, το φυσικό αέριο είναι εδώ, επενδύστε στην περιοχή»

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους της εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον για την αναβάθμιση της Αχαΐας ως επενδυτικού προορισμού
Την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους της εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον για την αναβάθμιση της Αχαΐας ως επενδυτικού προορισμού είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία για την υλοποίηση σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης σε δασικές περιοχές του Νομού μας.
Ο κ. Ζαΐμης όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συνομίλησε με τον κ. Σβέτοσλαβ Αθανάσοφ, Γενικό Διευθυντή για Ελλάδα και Κύπρο καθώς και στελέχη της εταιρείας, αναφέροντας πως η Αχαΐα έχει πλέον κάνει σημαντικά βήματα μπροστά, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες παραγωγικές μονάδες και επενδύσεις.
Ο ίδιος ενημέρωσε τους υπευθύνους της Coca Cola για την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με το φυσικό αέριο, καθώς ήδη στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών λειτουργεί η δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου που τροφοδοτεί βιομηχανίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του αγωγού προς την Πάτρα. Πρόσθεσε πως η ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου και συνολικά των οδικών αξόνων και των υποδομών τα τελευταία χρόνια είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λάβει υπόψιν της η εταιρεία, έτσι ώστε να συμπεριλάβει την Πάτρα και την Αχαΐα στον άμεσο επενδυτικό της σχεδιασμό.
Ο κ. Αθανάσοφ και οι συνεργάτες του εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους από την παραγωγική μονάδα που λειτουργεί ο Όμιλος της Τρία Έψιλον στην πόλη του Αιγίου, ενώ δήλωσαν πως θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο διάστημα επίσκεψη στην Αχαΐα.
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης: «Η σύμβαση εκτέλεσης έργων στις δασικές περιοχές της Αχαΐας είναι ένα καλό νέο και είναι καλοδεχούμενη. Στην Αχαΐα όμως χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο πέρα από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα και να δούμε με ποιους τρόπους η περιοχή μας θα προσελκύσει και πάλι επενδύσεις και δουλειές.
Η συγκυρία σήμερα είναι πολύ καλύτερη από την εποχή που η Τρία Έψιλον και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες έκλεισαν τα εργοστάσιά τους στην Πάτρα. Θέλουμε - και θεωρώ ότι μπορούμε όλο και περισσότερο - να αντιμετωπιζόμαστε ως επενδυτικός προορισμός και αυτός είναι ο αληθινός στόχος που πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε».
