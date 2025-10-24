Φωκίων Ζαΐμης: «Η περιοχή μας αλλάζει, το φυσικό αέριο είναι εδώ, επενδύστε στην περιοχή»

Την ευκαιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους της εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον για την αναβάθμιση της Αχαΐας ως επενδυτικού προορισμού είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία για την υλοποίηση σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης σε δασικές περιοχές του Νομού μας.

Ο κ. Ζαΐμης όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συνομίλησε με τον κ. Σβέτοσλαβ Αθανάσοφ, Γενικό Διευθυντή για Ελλάδα και Κύπρο καθώς και στελέχη της εταιρείας, αναφέροντας πως η Αχαΐα έχει πλέον κάνει σημαντικά βήματα μπροστά, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες παραγωγικές μονάδες και επενδύσεις.

Ο ίδιος ενημέρωσε τους υπευθύνους της Coca Cola για την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με το φυσικό αέριο, καθώς ήδη στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών λειτουργεί η δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου που τροφοδοτεί βιομηχανίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του αγωγού προς την Πάτρα. Πρόσθεσε πως η ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου και συνολικά των οδικών αξόνων και των υποδομών τα τελευταία χρόνια είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λάβει υπόψιν της η εταιρεία, έτσι ώστε να συμπεριλάβει την Πάτρα και την Αχαΐα στον άμεσο επενδυτικό της σχεδιασμό.

Ο κ. Αθανάσοφ και οι συνεργάτες του εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους από την παραγωγική μονάδα που λειτουργεί ο Όμιλος της Τρία Έψιλον στην πόλη του Αιγίου, ενώ δήλωσαν πως θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο διάστημα επίσκεψη στην Αχαΐα.