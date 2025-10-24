Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25, την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 75

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Λακκόπετρα Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος, Θεόδωρος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

ΧΡΗΣΤΟ  ΚΑΨΗ

ΕΤΩΝ: 87

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα  11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία, Σωτηρία, Αναστάσιος, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ   61

Κηδεύουμε  το Σάββατο 25-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου (εντός Νεκροταφείου) Παραλίας  Πατρών.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ   ΘΕΙΟΙ     

ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 85

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παύλος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεοδώρα & Δημήτριος Τζώρτζης,

Ευφροσύνη & Αθανάσιος Ράλλης,

Φίλιππος Αγγελακόπουλος,

Γεωργία & Βασίλειος Παντελής,

Νικόλαος Αγγελακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :Γεώργιος, Κωνσταντίνα, Πανωραία, Παύλος, Νικόλαος, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΜΕΝΕΛΑΟ  ΠΑΝ. ΜΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ   87
 
Κηδεύουμε την Κυριακή  26-10-25 & ώρα  11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο  

ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΕΤΩΝ: 51

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα  2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.

Η εγγονούλα της: Κατερίνα

Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τσασουλα, Μαρία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

