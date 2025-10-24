Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25, την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27-10-2025

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου (εντός Νεκροταφείου) Παραλίας Πατρών.

Την πολυαγαπημένη μας

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Λακκόπετρα Αχαΐας.

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΥΛ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 85

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 25-10-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παύλος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεοδώρα & Δημήτριος Τζώρτζης,

Ευφροσύνη & Αθανάσιος Ράλλης,

Φίλιππος Αγγελακόπουλος,

Γεωργία & Βασίλειος Παντελής,

Νικόλαος Αγγελακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :Γεώργιος, Κωνσταντίνα, Πανωραία, Παύλος, Νικόλαος, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΝ. ΜΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ 87



Κηδεύουμε την Κυριακή 26-10-25 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΕΤΩΝ: 51

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.

Η εγγονούλα της: Κατερίνα

Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τσασουλα, Μαρία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

