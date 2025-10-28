«Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»: Οι καλύτερες ατάκες ξένων ηγετών και στρατηγών για το 1940

Όταν ένας στρατός αμύνεται σε έναν αντίπαλο με 4πλάσιες δυνάμεις, που διαθέτει τεθωρακισμένα άρματα μάχης έναντι, ενώ αυτός γαϊδούρια και άλογο, έχει 4 φορές μικρότερη και απαρχαιωμένη αεροπορία και τελικά καταφέρνει να τον διώκει, τότε δεν εξηγείται γιατί εχθροί και σύμμαχοι έβγαλαν το καπέλο στος Έλληνες το 1940-41.

Παρακάτω ακολουθούν τιμητικές δηλώσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων προσωπικοτήτων για τα επιτεύγματα του Ελληνικού Στρατού στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940-41.

"'Θαυμάζουμε την αξία των Ελλήνων ητις απεδείχθη έναντι ενός εχθρού ισχυροτέρου εις αριθμός και εξοπλισμόν. Τούτο μας υπενθυμίζει την κλασσική εποχή. Ζήτω η Ελλάς!"

Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, Ουίνστον Τσώρτσιλ, 24/11/1940

Η Ελλάς μας χάρισε την πρώτη κατά σειρά νίκη εναντίον του Άξονα

Υπουργός Εσωτερικών Μεγάλης Βρετανίας Χέρμπερτ Μόρισον, 5/12/1940

«Ο υπέροχος αυτός λαός μετέτρεψε σε νικηφόρα προέλαση εκείνο το οποίο φαινόταν στην αρχή ότι ήταν μια θαυμάσια αντίσταση εναντίον σχεδόν συντριπτικώς αντίξοων περιστάσεων»

Υπουργός Πολέμου Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Μάργκεσον, 6/3/1941

« Η ισχύς των Ελληνικών δυνάμεων είναι το πεζικό, πού μπορεί να πολεμήση με ένα καρβέλι ψωμί και μιά φούχτα ελιές την ημέρα»

Ντέιβιντ Χαντ, Βρετανός αξιωματικός πληροφοριών στην Αθήνα

«Πολεμήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων και νικήσατε. Πολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς διότι είστε Έλληνες. Ως Ρώσοι κερδίσαμε χάρη στη θυσία σας, χρόνο για να αμυνθούμε. Σας ευγνωμονούμε»

Κρατικός Ραδιοσταθμός Μόσχας. Χαιρετισμούς στους Έλληνες, 27/4/1942

«Δεν τολμώ να φανταστώ ποια θα ήταν η θέση της Ρωσίας σήμερα χωρίς την Ελλάδα»

Πρώτος Λόρδος Ναυαρχείου, Άλμπερτ Βίκτορ Αλεξάντερ, 30/10/1941

«Μια νέα Ελλάς γεννήθηκε για να πραγματοποιήσει τα οράματα των ποιητών»

Στρατάρχης Βρετανικού Στρατού, Γιαν Κρίστιαν Σματς, 21/10/1942

«Ο αγώνας της, τα κατορθώματά της, δημιουργούν γι αυτήν δικαιώματα αναμφισβήτητα»

Στρατηγός Σαρλ Ντε Γκώλ, 28/10/1942

«Για χάρη της ιστορικής δικαιοσύνης, είμαι υποχρεωμένος να διαπιστώσει, ότι εκ των αντιπάλων, όσοι μας αντιμετώπισαν, μόνο ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο»

Αδόλφος Χίτλερ

«Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων καθυστέρησε την επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέμου θα ήτο διαφορετική, τόσο στο Ανατολικό μέτωπο όσο και στον πόλεμο γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήταν στη θέση του κατηγορουμένου»

Γερμανός Στρατάρχης Βίλχελμ Κάιτελ

«Σημαντικώτερον ακόμη από την αρχικήν υπερήφανον απόκρουσιν της εχθρικής προκλήσεως είναι το γεγονός, ότι η Ελλάς εξηκολούθησε να μάχεται με κάθε μέσον το οποίον ημπορούσε να διαθέση. Όταν η ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη από την εχθρικήν υπεροπλίαν, η αντίστασις εξηκολούθησεν από τας νήσους. Και όταν αι νήσοι έπεσαν, η αντίστασις εξηκολούθησεν από την Αφρικήν, από τας θάλασσας, από οιονδήποτε μέρος εις το οποίον θα ημπορούσαν να κτυπηθούν οι επιδρομείς.

Πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ, 28/10/1942