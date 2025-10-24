Κεφίρ, ξινόγαλα και άλλες 5 τροφές που καταπολεμούν το φούσκωμα

Το φούσκωμα αποτελεί ένα κοινό σύμπτωμα, μια διαταραχή που όλοι βιώνουμε λιγότερο ή περισσότερο συχνά.

Όπως αναφέρει το ygeiamou.gr αιτία πίσω από αυτό το δυσάρεστο σύμπτωμα είναι συνήθως κάποια δυσλειτουργία του εντέρου, η κατακράτηση υγρών ή κάποιο οίδημα του οργανισμού. Με εξαίρεση ορισμένες παθολογικές περιπτώσεις, πρόκειται για ένα «αθώο» σύμπτωμα, που δεν χρειάζεται να δημιουργεί ανησυχία. Ωστόσο, συνήθως προκαλεί έντονη ενόχληση, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.

Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν τη λύση στο φούσκωμα σε κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα. Πριν τρέξετε στο φαρμακείο, ωστόσο, εστιάστε σε απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στην καθημερινότητά σας και ίσως αποδειχθούν σωτήριες για το πρόβλημα του φουσκώματος. Η διατροφή, για παράδειγμα, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να εντείνουν ή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε ωφέλιμες και θρεπτικές τροφές, μπορεί να ανακουφίσει τον οργανισμό από το πρήξιμο ή ακόμη και να το προλάβει, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του εντέρου.

Ισχυρό διατροφικό σύμμαχο κατά του φουσκώματος αποτελούν τα προβιοτικά, ένα σύνολο ζωντανών μικροοργανισμών που «ζουν» στο έντερο, χαρίζοντας πολλά οφέλη και εξασφαλίζοντας ένα υγιές και πλούσιο μικροβίωμα, που αποτελεί δείκτη συνολικής υγείας του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, η κατανάλωση προβιοτικών έχει συσχετιστεί με ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού, αλλά και βελτίωση της εντερικής υγείας. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα προβιοτικά συμβάλλουν στη μείωση των δεικτών φλεγμονής, καθώς και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων διάρροιας, δυσκοιλιότητας, αλλά και νόσων του εντέρου, όπως η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Crohn.

Παράλληλα, βοηθούν στην πέψη της τροφής και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Λειτουργώντας, λοιπόν, με όλους αυτούς τους πολύτιμους για τη λειτουργία του οργανισμού τρόπους, τα προβιοτικά συμβάλλουν στην πρόληψη ή αντιμετώπιση του ενοχλητικού φουσκώματος.

Από ποιες τροφές μπορούμε, όμως, να αντλήσουμε τις απαραίτητες ποσότητες προβιοτικών; Δοκιμάστε να εντάξετε αυτές τις 7 τροφές στο διατροφολόγιό σας εάν αντιμετωπίζετε τακτικά μετεωρισμό και φούσκωμα:

Τυρί

Μπορείτε να καταναλώσετε μια αξιόλογη ποσότητα προβιοτικών από μαλακά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση. Αναζητήστε το περιεχόμενο ενός τυριού πριν το επιλέξετε, καθώς δεν περιέχουν όλα τα τυριά προβιοτικά.

Γιαούρτι

Το γιαούρτι είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε προβιοτικά, καθώς αποτελεί το παράγωγο της ζύμωσης του γάλακτος με οξυγαλακτικά βακτήρια. Για μέγιστη πρόσληψη προβιοτικών, προτιμήστε τα πρόβεια και κατσικίσια γιαούρτια, που καταναλώνονται με την πέτσα.

Ελιές

Είναι νόστιμες, θρεπτικές και αποτελούν μια γευστική προσθήκη στις σαλάτες μας. Είναι πλούσιες σε καλά λιπαρά και, φυσικά, αποτελούν καλή πηγή προβιοτικών. Αποτελούν, λοιπόν, μια γευστική λύση για να προσλάβετε όλα τα απαραίτητα προβιοτικά.

Κεφίρ

Το κεφίρ αποτελεί μια από τις καλύτερες πηγές πρόσληψης προβιοτικών. Οι μικροοργανισμοί που περιέχει το κεφίρ μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της πέψης και να ενισχύσουν τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.

Τουρσί

Τουρσί γίνεται ένα λαχανικό που τοποθετείται σε άλμη ή ξύδι. Εκτός από το γεγονός ότι αυτή η διεργασία χαρίζει διαφορετική γεύση και χρήσεις σε ένα λαχανικό, προκαλεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα λαχανικά τουρσί να είναι πλούσια σε προβιοτικά, εξασφαλίζοντας την υγεία του γαστρεντερικού συστήματος.

Ξινόγαλα

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αποτελεί για πολλούς μια γευστική πρόκληση, το ξινόγαλα έχει πολλά οφέλη να χαρίσει σε έναν οργανισμό. Μεταξύ αυτών, και μια σημαντική ποσότητα προβιοτικών, η οποία συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Miso

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο υλικό, το οποίο προέρχεται από τα φασόλια σόγιας και αποτελεί προϊόν ζύμωσης. Ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζεται έχει ως αποτέλεσμα να περιέχει αρκετά προβιοτικά, τα οποία θα ανακουφίσουν τα συμπτώματα του φουσκώματος.