Φούσκωμα: Τι να κάνω; Συμβουλές των ειδικών για τις διακοπές

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα στις διακοπές;

Οι αλλαγές στη ρουτίνα και τη διατροφή συχνά ταλαιπωρούν ενήλικες και παιδιά, αλλά ένας ειδικός εξηγεί πώς να κρατήσετε το έντερο σε ισορροπία και να απολαύσετε ξέγνοιαστες μέρες. Ποιες είναι οι πρακτικές συμβουλές για όλη την οικογένεια;

Οι δυσάρεστες συνέπειες της δυσκοιλιότητας

Η δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με το NCBI, είναι μια κοινή γαστρεντερική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σπάνιες ή δυσχερείς κενώσεις, συχνά λιγότερες από τρεις την εβδομάδα. Συνοδεύεται από συμπτώματα όπως σκληρά ή μικρά κόπρανα, έντονη προσπάθεια κατά την αφόδευση, αίσθημα ατελούς κένωσης, κοιλιακή δυσφορία ή φούσκωμα. Μπορεί να είναι είτε λειτουργική (χωρίς εμφανές οργανικό αίτιο) είτε δευτεροπαθής, ως αποτέλεσμα φαρμάκων, παθήσεων ή διατροφικών συνηθειών. Παράγοντες όπως η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, η ανεπαρκής κατανάλωση νερού,η καθιστική ζωή και το στρες μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνισή της.

Μια ειδικός στην υγεία του εντέρου αποκάλυψε ότι η τοποθέτηση ενός συμπληρώματος φυτικών ινών στη βαλίτσα είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προληφθεί η δυσκοιλιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Μια προηγούμενη μελέτη διαπίστωσε ότι η δυσκοιλιότητα, η δυσκολία στην αφόδευση, εμφανίζεται στους μισούς από τους ταξιδιώτες.

Αυτό συμβαίνει όταν ταξιδεύετε λόγω «διαταραγμένων ορμονών, μακρών περιόδων καθιστικής στάσης, αφυδάτωσης και μειωμένης πρόσληψης φυτικών ινών στη διατροφή», δήλωσε η Lucy Kerrison, κορυφαία γαστρεντερική διαιτολόγος, στη Mail Online.

Ευτυχώς, η Kerrison, η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο King Edward VII στο Λονδίνο, αναφέρει ότι υπάρχει μια απλή λύση, τα συμπληρώματα φυτικών ινών.

Μπορούν να έχουν τη μορφή χαπιών ή σκόνης, τα οποία, όπως λέει, είναι«εύκολο να αναμειχθούν με νερό ή γιαούρτι και καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στη βαλίτσα».

Αλλά, όπως επισημαίνει η διαιτολόγος, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε συμπλήρωμα, ιδιαίτερα για τα παιδιάκαι τα άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Αν επιλέξετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να χρειαστεί μία έως δύο εβδομάδες καθημερινής χρήσης πριν αρχίσει να δρα, οπότε θα πρέπει να το ξεκινήσετε πριν ταξιδέψετε.

Πόση ποσότητα φυτικών ινών χρειαζόμαστε καθημερινά;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ην. Βασιλείου (NHS) συνιστά καθημερινή πρόσληψη 30g φυτικών ινών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Εν τω μεταξύ, τα παιδιά ηλικίας δύο έως πέντε ετών χρειάζονται 15g, μεταξύ πέντε και έντεκα 20g και μεταξύ έντεκα και δεκαέξι 25g.

Σύμφωνα με το NHS, φυσικοί τρόποι για να αυξήσετε την ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών περιλαμβάνουν ένα πρωινό πλούσιο σε ίνες.

Συνιστάται επίσης η μετάβαση σε ψωμί ολικής άλεσης, ζυμαρικά ολικής άλεσης, λευκό ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και καστανό ρύζι.

Άλλα τρόφιμα πλούσια σε ίνες που μπορούν να ενσωματωθούν στη διατροφή περιλαμβάνουν όσπρια όπως τα ρεβίθια, φρούτα όπως οι μπανάνες και λαχανικά όπως το μπρόκολο.

Συμβουλές για να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα στις διακοπές

Δεν ήταν όμως αυτή η μόνη συμβουλή της Kerrison για τη φροντίδα της υγείας του εντέρου κατά τις διακοπές.

Συνιστά να ξεκινάτε με «μικρές ποσότητες τροφών που σας είναι καινούριες» την πρώτη ημέρα άφιξης στον προορισμό σας.

Αν και «το έντερό σας αγαπά την ποικιλία», η έλλειψη σταθερών διατροφικών συνηθειών μπορεί να επηρεάσει το μικροβίωματου εντέρου και τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του σώματος.

Γι’ αυτό, προτείνει να παραμένετε στις συνηθισμένες σας διατροφικές συνήθειες και ώρες γευμάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το μικροβίωμα του εντέρου είναι μια κοινότητα από τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς στο πεπτικό σύστημα που είναι υπεύθυνοι για την πέψητης τροφής και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Το κιρκάδιο ρολόι του σώματος είναι ένας εσωτερικός κύκλος 24 ωρών που ρυθμίζει τον ύπνο, καθώς και την πέψη και την όρεξη.

Πρόσθεσε επίσης ότι η κίνηση είναι σημαντική για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας, προειδοποιώντας ότι πολλοί ταξιδιώτες περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα καθιστοί, ιδιαίτερα κατά την πτήση.

Αλλά αν είναι δύσκολο να ασκηθείτε, συνιστά στους δικούς της πελάτες κοιλιακό μασάζ, το οποίο μπορεί να «βοηθήσει στην τόνωση των μυών του εντέρου και την τακτική κινητικότητα του εντέρου».

Εξίσου σημαντικό είναι να θυμάστε να πίνετε αρκετό νερό ή ακόμη και να πάρετε ηλεκτρολυτική σκόνη, η οποία μπορεί να «βοηθήσει το σώμα να απορροφήσει τα υγρά πιο αποτελεσματικά».

«Τέλος, αν το στομάχι σας το αντέχει, η ενσωμάτωση μικρής ποσότητας τοπικής ζυμωμένης τροφής όπως το miso, το φυσικό γιαούρτι ή το kefir μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του μικροβιώματος του εντέρου»,ανέφερε.

«Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας στο έντερο, ειδικά μετά από φαγητό αεροπλάνου ή γρήγορο φαγητό. Απλώς βεβαιωθείτε ότι προέρχεται από καθαρή, αξιόπιστη πηγή και ξεκινήστε με μικρή ποσότητα», καταλήγει.

ΠΗΓΗ oloygeia.gr