Συνταγή για παραδοσιακή ουγγρική σούπα Γκούλας

Ο καιρός του πουλόβερ έχει φτάσει επίσημα – ο κρύος καιρός είναι ιδανικός για Γκούλας!

Αυτή η ουγγρική συνταγή είναι μια σούπα με μοσχαρίσιο κρέας που όπως αναφέρει το enikos.gr μαγειρεύεται αργά και έχει έντονη γεύση από μεγάλη ποσότητα πάπρικας, που δίνει στη σάλτσα ένα βαθύ, ζωντανό κόκκινο χρώμα.

Σκεφτείτε παραδοσιακό στιφάδο βοδινού – με ιδιαίτερο χαρακτήρα!

Αχνιστό βόειο κρέας στο ουγγρικό Γκούλας

Αν αγαπάτε την Ουγγαρία και θέλετε χορταστικό φαγητό, τότε το Γκούλας είναι μάλλον αυτό που έρχεται στο μυαλό σας. Δεν είναι παράξενο, αφού πρόκειται για την μεγαλύτερη εξαγωγή της Ουγγαρίας!

Είναι στιφάδο; Είναι σούπα; Βρίσκεται μεταξύ των δύο όσον αφορά την ποσότητα ζωμού και των υλικών του. Παρά το γεγονός αυτό, το παραδοσιακό Γκούλας έχει πιο λεπτό ζωμό από αυτόν του στιφάδου, και δεν έχει την πυκνότητα από το αλεύρι ή την κρέμα.

Επίσης, δεν σερβίρεται πάνω σε πουρέ όπως το στιφάδο – σερβίρεται σε μπολ, όπως η σούπα.

Σημείωση για την αυθεντικότητα

Η συνταγή σέβεται το παραδοσιακό Ουγγρικό Γκούλας. Αλλά όπως με όλες τις συνταγές, κάθε μάγειρας και κάθε οικογένεια έχει τη δική της εκδοχή.

Συστατικά για το Ουγγρικό Γκούλας

Δύο πράγματα που θα παρατηρήσετε όταν το φτιάξετε:

Πολλή πάπρικα. Γεύση και χρώμα σάλτσας!

Πολλά λαχανικά. Δύο κρεμμύδια, πιπεριές, καρότα, ντομάτες, πατάτες. Γεμάτη γεύση και κορεσμός!

Βόειο κρέας, μπαχαρικά και σάλτσα

Βόειο κρέας

Βόειο κρέας από τον ώμο, το οποίο είναι σκληρό κομμάτι κρέατος που γίνεται εξαιρετικά τρυφερό όταν μαγειρεύεται αργά.

Αν μπορείτε, πάρτε ένα ενιαίο κομμάτι για να το κόψετε σε κύβους του μεγέθους που θέλουμε, αλλιώς πάρτε ένα χοντρό φιλέτο.

Αναζητήστε πάντα βόειο κρέας με ομοιόμορφα κατανεμημένο το λίπος.

Τα κρέατα στα καταστήματα είναι ανησυχητικά άπαχα. Θέλουμε το λίπος να είναι καλά μοιρασμένο, καθώς αυτό κάνει το κρέας πιο τρυφερό και ζουμερό!

Αντικατάσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοδινό osso bucco (χωρίς κόκαλα) και παϊδάκια.

Τα κομμάτια κρέατος θα στρίβουν και θα παραμορφώνονται περισσότερο μόλις μαγειρευτούν, αλλά είναι πιο ζουμερά από τον ώμο.

Το κρέας από το στήθος και το μπούτι είναι επίσης κατάλληλα, αλλά είναι λίγο πιο άπαχα.

Πάπρικα

Χρησιμοποιήστε ουγγρική ή ουγγρικού τύπου πάπρικα αν μπορείτε, είναι πιο λείες και πιο γλυκές από την κανονική πάπρικα.

Μην χρησιμοποιήσετε καυτερή πάπρικα – βάλτε πολλή πάπρικα, θα είναι πάρα πολύ πικάντικο!

Η καπνιστή πάπρικα θα κάνει τη σάλτσα υπερβολικά καπνιστή, αλλά μπορείτε να συνδυάσετε λίγο αν θέλετε.

Σπόροι κύμινο

Ένα παραδοσιακό μπαχαρικό που χρησιμοποιείται στο Γκούλας στην κεντροευρωπαϊκή μαγειρική. Δεν είναι το τέλος του κόσμου αν δεν το έχετε, αλλά θα αγαπήσετε τις μοναδικές του γεύσεις αν το έχετε!

Ζωμός βοδινού

Το υγρό που χρησιμοποιείται για τη σάλτσα.

Παραδοσιακά χρησιμοποιούν νερό, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο ζωμός, κάνει τη σάλτσα πολύ πιο γευστική!

Βούτυρο και λάδι

Το λίπος για το σοτάρισμα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και τα δύο με τον καλύτερο τρόπο – βούτυρο για γεύση, λάδι για αποτελεσματικό σοτάρισμα (το βούτυρο έχει περίπου 15% νερό και μπορεί να καεί σε υψηλές θερμοκρασίες).

Φύλλο δάφνης

Για γεύση. Φρέσκο αν μπορείτε, ή αποξηραμένο.

Δεν χρειάζεται αλεύρι για να πήξει η σάλτσα.

Τα λαχανικά

Κάποιες συνταγές χρησιμοποιούν αλεύρι για να πήξει η σάλτσα.

Δεν είναι απαραίτητο αν χρησιμοποιείτε φρέσκες ντομάτες αντί για κονσέρβες, καθώς οι φρέσκες ντομάτες διαλύονται και κάνουν τη σάλτσα πηχτή.

Επίσης, αυτό κάνει τη σάλτσα να έχει πιο ήπια γεύση ντομάτας, επιτρέποντας στην πάπρικα και τα υπόλοιπα αρώματα να γίνουν πιο έντονα αισθητά.

Κρεμμύδι και σκόρδο

Η βάση της γεύσης.

Πιπεριές

Μία κόκκινη και μία κίτρινη αν μπορείτε, ή δύο κόκκινες.

Μην υποτιμάτε τη γεύση που προσφέρει αυτή η προσθήκη στη σάλτσα! Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις πατάτες και τα καρότα, αλλά μην παραλείψετε τις πιπεριές!

Ντομάτες

Διαλύονται για να πήξουν φυσικά τη σάλτσα αντί για το αλεύρι.

Καρότο και πατάτα

Λαχανικά που γεμίζουν τη συνταγή. Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με άλλες ρίζες όπως σέλινο, σελινόριζα, ή ακόμη και με άλλα λαχανικά όπως φασόλια.

Σημείωση: Αυτά προστίθενται στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος, έτσι ώστε η πατάτα να μην διαλυθεί.

Μαϊντανός

Προαιρετική γαρνιτούρα

Πώς να φτιάξετε Γκούλας

Συνήθως, στο στιφάδο τα κομμάτια βοδινού καβουρδίζονται πρώτα, αφαιρούνται και στη συνέχεια, ξαναμπαίνουν στην κατσαρόλα αφού σοταριστούν τα λαχανικά. Στο Γκούλας, γίνεται αμέσως η διαδικασία.

Πώς να φτιάξετε Ουγγρικό Γκούλας

Κόψτε το βόειο κρέας σε ωραία κομμάτια και πασπαλίστε με αλάτι και πιπέρι.

Μαγειρέψτε το κρεμμύδι για 6 λεπτά μέχρι να πάρει ένα ανοιχτό χρυσό χρώμα.

Προσθέστε το κρέας και ανακατέψτε μέχρι να αλλάξει το χρώμα του από κόκκινο σε καφέ. Δεν θα το καβουρδίσετε πλήρως γιατί υπάρχει πολύ κρέας στην κατσαρόλα και έτσι πρέπει να είναι.

Όλες οι γεύσεις αναμιγνύονται στα επόμενα βήματα!

Προσθέστε σκόρδο, πιπεριές και ντομάτα. Ανακατέψτε για 3 λεπτά για να καλυφθούν τα λαχανικά με όλες τις γεύσεις στην κατσαρόλα.

Η ντομάτα θα διαλυθεί σχεδόν εντελώς κατά τη διάρκεια του αργού μαγειρέματος και θα πήξει τη σάλτσα.

Προσθέστε πάπρικα, κύμινο και φύλλο δάφνης. Ανακατέψτε για 30 δευτερόλεπτα.

Προσθέστε το ζωμό βοδινού, ανακατέψτε και αφήστε το να σιγοβράσει.

Καλύψτε με καπάκι και μεταφέρετε την κατσαρόλα στο φούρνο για 1 1/2 ώρες.

Το κρέας πρέπει να είναι αρκετά τρυφερό, αλλά όχι εντελώς “σπασμένο”. Ακόμα έχει 30 λεπτά μαγειρέματος. Προσθέστε τα καρότα και τις πατάτες και μαγειρέψτε για άλλα 30 λεπτά. Μέχρι τότε, οι πατάτες (αν τις κόψατε στο καθορισμένο μέγεθος) θα πρέπει να είναι μαλακές και το κρέας να είναι “σπασμένο”.

Σερβίρετε

Πασπαλίστε με μαϊντανό αν θέλετε να το κάνετε πιο εντυπωσιακό και σερβίρετε σε μπολ!

Σημειώσεις Συνταγής

Βόειο κρέας – Εξαιρετικό και με βοδινό osso bucco (χωρίς κόκαλα) και παϊδάκια. Το κρέας για σάλτσα και το στήθος επίσης δουλεύει, αλλά το κρέας είναι λίγο πιο άπαχο.

Πάπρικα

Χρησιμοποιήστε ουγγρική ή ουγγρικού τύπου πάπρικα αν μπορείτε, είναι πιο λείες και πιο γλυκές από την κανονική πάπρικα. Μην χρησιμοποιήσετε καυτερή πάπρικα – χρησιμοποιούμε πολύ πάπρικα εδώ, θα είναι πολύ πικάντικο!

Σπόροι κύμινο

Ένα παραδοσιακό μπαχαρικό που χρησιμοποιείται στο Γκούλας στην κεντροευρωπαϊκή κουζίνα.

Μέθοδοι Μαγειρέματος

Ο φούρνος είναι προτιμότερος (περισσότερη γεύση) ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το να κολλήσει ο πάτος – όπως με την εστία.

Εστία

Χρησιμοποιήστε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, με καλυμμένη την κατσαρόλα, για 1,5 ώρα. Ανακατέψτε κάθε τόσο για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα κολλήσει ο πάτος.

Προσθέστε πατάτα και καρότο και μαγειρέψτε για άλλα 30 λεπτά.

Αργή Κουζίνα

6 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία, προσθέστε πατάτα και καρότο, και μαγειρέψτε για 2 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία.

Όπως συμβαίνει με το στιφάδο, το Γκούλας, είναι πιο νόστιμο την επόμενη μέρα.

Διατηρείται στο ψυγείο για 4 έως 5 μέρες ή στην κατάψυξη για 3 μήνες.

Διατροφικές Πληροφορίες ανά μερίδα (υπολογιζόμενο σε 5 μερίδες):