«Ενώνει, δεν διχάζει»: Η παρέμβαση Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την ανάγκη αποπολιτικοποίησης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και τη διαφύλαξή του ως συμβόλου εθνικής ενότητας τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης που αφορά τον χώρο μπροστά από τη Βουλή.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι το Μνημείο «είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη» και «μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για «χώρο ενότητας και ομοψυχίας», που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής έκφρασης ή αντιπαράθεσης.

«Να μείνει έξω από την πολιτική επικαιρότητα»



Αναφερόμενος στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός σημείωσε πως «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Ο Νίκος Δένδιας έκανε ειδική μνεία στη σχέση του χώρου με την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι «μετά το δυστύχημα, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης».

Υπενθύμισε επίσης πως «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του, απέδωσε έμπρακτο σεβασμό στα θύματα».

«Συλλογικό καθήκον ο σεβασμός στην Ιστορία»



Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί», και ξεκαθάρισε πως «το Υπουργείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης ή κοινωνικού διχασμού».

«Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.