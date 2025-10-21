Η Κλεοπάτρα Χριστοπούλου με τον Αντώνη Κουνάβη

Η καθηγήτρια Οικονομικών και εφοριακός, Κλεοπάτρα Χριστοπούλου, συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, ως υποψήφια για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ στο παρελθόν, η κυρία Κλεοπάτρα Χριστοπούλου υπηρετεί επί χρόνια με προσήλωση τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.

Είναι ελεγκτής στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, ενώ επιδεικνύει και μια αξιόλογη συνδικαλιστική δραστηριότητα, ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εφοριακών Αχαϊας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών.

Αιτιολογώντας τη στήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, η κυρία Κλεοπάτρα Χριστοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας γιατί τον γνωρίζω ως έναν άνθρωπο με εμπειρία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Υπό την ηγεσία του, η Οργάνωση έχει καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ενώνει τα μέλη της, να συνεργάζεται με τα στελέχη και τους βουλευτές και να προωθεί ενεργά τη συμμετοχή όλων. Πιστεύω στο όραμά του για μια δυνατή και ζωντανή ΔΕΕΠ και θέλω να συνεχίσουμε μαζί την πορεία επιτυχιών της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα».