Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Ταύρος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό θα επιτείνει την επιθυμία σας για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και σύναψη νέων γνωριμιών. Θα είναι τώρα ευκολότερο να βρείτε από κοινού λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν με συνεργάτες ή συνεταίρους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για επαγγελματική επέκταση ή για την έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης καινούργιας συνεργασίας. Νέα κερδοφόρα συμβόλαια σας περιμένουν!

Καρκίνος

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Λέων

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.

Παρθένος

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Ζυγός

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Σκορπιός

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Τοξότης

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν. Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες αυτές τις δράσεις.

Αιγόκερως

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Υδροχόος

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Ιχθείς

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.