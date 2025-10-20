Πάτρα: Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε τον προστάτη της, Άγιο Αρτέμιο

Τον Προστάτη του, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο τίμησε το πρωί της Δευτέρας 20-10-2025 το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα τίμησε και την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας όπως έχει καθιερωθεί & θεσμοθετηθεί η 20η Οκτωβρίου με απόφαση της Πολιτείας.

Για το λόγο αυτό, τελέστηκαν το πρωί της Δευτέρας 20-10-2025, δοξολογίες σε Ιερούς Ναούς στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.

Ειδικότερα, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί της Δευτέρας Θεία Δοξολογία στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, χοροστατούντος του

σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης υποδέχτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, τις Θρησκευτικές, Πολιτικές, Δικαστικές, Εισαγγελικές, Στρατιωτικές και Υγειονομικές Αρχές του τόπου, τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφάλειας, τα Προεδρεία των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνδικαλιστικών ενώσεων, συλλόγων και συνδέσμων αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων, Επίτιμους και Ανώτατους απόστρατους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τους Διευθυντές, τους Διοικητές και το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, την Κυριακή 19-10-2025, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου στην Πάτρα όπου χοροστάτησε ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Παράλληλα, από την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, για την Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στα κατά τόπους αρμόδια νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας.

Η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, αναγνώστηκε εντός του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών, από την Αστυνόμο Β’ Ευανθία Τσεκούρα του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.