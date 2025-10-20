Όλοι γνώριζαν, κανείς δεν έκανε τίποτα – Και τώρα ξαναζητούν συνάντηση!

Και πάλι τα ίδια.

Πάλι χάλασε βαγόνι στον Οδοντωτό. Πάλι άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στο βουνό. Πάλι φόβος, πάλι ντροπή.

Η ΕΜΑΚ κλήθηκε ξανά να επέμβει για να απεγκλωβίσει πολίτες σε μια γραμμή που λειτουργεί χρόνια τώρα με προειδοποιήσεις, καταγγελίες και κινδύνους που όλοι γνωρίζουν.

Δεν υπάρχει πια ούτε δικαιολογία, ούτε άγνοια.

Όλοι γνώριζαν.

Γνώριζαν ο ΟΣΕ και η Hellenic Train.

Γνώριζε το Υπουργείο Μεταφορών.

Γνώριζε και ο Δήμος Καλαβρύτων που, μόλις πριν λίγο καιρό, φωτογραφιζόταν με τον Υπουργό Κ. Κυρανάκη για “τη στήριξη και αναβάθμιση του Οδοντωτού”.

Τι άλλαξε από τότε;

Τίποτα.

Ούτε έργα, ούτε μέτρα, ούτε ουσιαστική παρέμβαση. Μόνο ανακοινώσεις και φωτογραφίες.

Και τώρα, μετά τον νέο εγκλωβισμό, οι ίδιοι παράγοντες που επαινούσαν τον Υπουργό για τη “συνάντηση συνεργασίας”

ξαναζητούν... νέα συνάντηση!

Σαν να μη μεσολάβησαν μήνες προειδοποιήσεων. Σαν να μη μεσολάβησαν αναφορές, δικογραφίες, φωτογραφίες, επίσημα έγγραφα.

Η απόλυτη υποκρισία ενός συστήματος που ζει από την καθυστέρηση και την επικοινωνία.

Γιατί η πραγματικότητα είναι αμείλικτη:

Οι κάτοικοι της Αχαΐας και οι επισκέπτες του Οδοντωτού ζουν με τον φόβο.

Η γραμμή , είναι γνωστό επικίνδυνο σημείο εδώ και χρόνια.

Οι βράχοι πέφτουν, οι γραμμές φθείρονται, τα βαγόνια παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες —

και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Έχουν υποβληθεί δεκάδες αναφορές.

Έχουν διαταχθεί προκαταρκτικές εξετάσεις.

Υπάρχουν φωτογραφίες, τεχνικά στοιχεία, καταθέσεις.

Κι όμως — ούτε ευθύνες αποδόθηκαν, ούτε διώξεις ασκήθηκαν.

Η υπόθεση “σέρνεται”, ενώ οι επιβάτες κινδυνεύουν.

Αυτό δεν είναι αμέλεια.

Είναι ενοχή με πλήρη γνώση.

Και όσοι τώρα προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από νέες «συσκέψεις» και «συναντήσεις»,

να ξέρουν ότι οι πολίτες θυμούνται.

Ο Οδοντωτός δεν χρειάζεται άλλες φωτογραφίες.

Χρειάζεται έργα, συντήρηση, ευθύνη και λογοδοσία.

Γιατί κάθε φορά που χαλάει ένα βαγόνι, κάθε φορά που εγκλωβίζονται άνθρωποι,

χαλάει και λίγο περισσότερο η αξιοπιστία ενός ολόκληρου κράτους.

Η υπομονή εξαντλήθηκε.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να δράσει τώρα.

Και όσοι γνώριζαν — και δεν έκαναν τίποτα —

να λογοδοτήσουν δημόσια και θεσμικά.