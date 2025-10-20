«Εξοικονομώ 2026»: Ανοίγει έως το τέλος Οκτωβρίου - Τι αλλάζει και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2026» ετοιμάζεται να ανοίξει τις αιτήσεις του έως το τέλος Οκτωβρίου 2025, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Η νέα φάση του προγράμματος έρχεται με απλούστερες διαδικασίες, περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερα ποσοστά επιδότησης για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο να επιταχυνθούν οι ανακαινίσεις και να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση σε όλη τη χώρα.

Τι αλλάζει στο «Εξοικονομώ 2026»

Το πρόγραμμα εισάγει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές:

Διεύρυνση δικαιούχων με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια (ορεινές περιοχές, νησιά κ.ά.).

Μείωση γραφειοκρατίας, με δυνατότητα οι πάροχοι ενέργειας να αναλαμβάνουν την αναβάθμιση, υπό αυστηρό έλεγχο διαφάνειας.

Ισχυρή στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, με ποσοστά επιχορήγησης έως και 90%.

Υποχρέωση αναβάθμισης τουλάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών, ώστε κάθε κατοικία να επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Ιδιοκτήτες με εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ενοικιαστές με μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών.

Οικογένειες με ΑμεΑ, πολυτέκνους ή χαμηλά εισοδήματα, που λαμβάνουν υψηλότερη επιχορήγηση.

Δεν τίθενται αυστηρά εισοδηματικά όρια αποκλεισμού, ωστόσο τα ευάλωτα νοικοκυριά λαμβάνουν προτεραιότητα στη μοριοδότηση.

Η αξιολόγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με βάση κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια.