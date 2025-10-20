Η τυχερή ημέρα κάθε ζωδίου για την εβδομάδα που ξεκίνησε

Νέα ξεκινήματα και επιβραβεύσεις φέρνει αυτή η εβδομάδα, 20-26 Οκτωβρίου, για πολλά από τα ζώδια.

Όπως αναφέρι το marieclaire.gr όλα θα έχουν το μερτικό τους στην τύχη, αλλά για το καθένα μία ημέρα θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Οργανωθείτε λοιπόν και προετοιμαστείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Κριός: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Να είστε σίγουροι ότι όλα συμβαίνουν για καλό. Το σύμπαν συνωμοτεί για χάρη σας, ακόμα και αν έχετε την εντύπωση για το αντίθετο. Μετά από μια μεγάλη περίοδο μεταμόρφωσης, όπου χρειάστηκε να αφήσετε πίσω σας πολλά κομμάτια της ζωής σας, νιώθετε ευγνωμοσύνη για τα νέα κεφάλαιά της που ανοίγονται μπροστά σας.

Ταύρος: Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Μη διστάσετε να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Έχετε διοχετεύσει πολλή ενέργεια δεξιά κι αριστερά, τον τελευταίο καιρό, χωρίς να συνειδητοποιείτε πόσο σας έχει εξαντλήσει αυτό. Αλλά για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα πρέπει να επενδύσετε και σε εσάς. Να απομακρυνθείτε από πρόσωπα και καταστάσεις που σας εξαντλούν, να ανακτήσετε δυνάμεις και να μπείτε ξανά ανανεωμένοι στο παιχνίδι.

Δίδυμοι: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Ήρθε η στιγμή να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ήδη από το 2011 έχετε δώσει βάρος στην καριέρα σας και έχετε επενδύσει πολλά στην επαγγελματική ζωή σας – χωρίς απαραίτητα να απολαύσετε τα αντίστοιχα κέρδη. Επιτέλους, αυτό αρχίζει να αλλάζει: από τώρα μέχρι και τον Ιανουάριο, οι προσπάθειές σας αποφέρουν καρπούς. Αρκεί να παραμείνετε πιστοί σε ό,τι δίνει νόημα στη ζωή σας.

Καρκίνος: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Εξερευνήστε τις βαθύτερες επιθυμίες σας. Με την άφιξη της εποχής του Σκορπιού, θα έρθουν στην επιφάνεια και, αν τις ακούσετε, θα σας δώσουν πραγματική χαρά. Αρχίζει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς περίοδος για να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας, να αρχίσετε τη δική σας επιχείρηση ή, απλά, να απολαύσετε τη ζωή. Αρκεί να συνεχίσετε να τιμάτε τον αυθεντικό εαυτό σας και να ακούτε την καρδιά σας.

Λέων: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Η ζωή έχει μεγάλα σχέδια για εσάς – αρκεί να υπακούσετε. Ζείτε μια περίοδο μεταμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Ήδη από το 2011, με την είσοδο του Ποσειδώνα, έχετε αρχίσει να ξεφορτώνεστε τις ψευδαισθήσεις και να διακρίνετε το μονοπάτι για το οποίο είστε προορισμένοι. Μάλιστα τώρα δεν χρειάζεται καν να αγωνιστείτε για να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά σας. Αρκεί να μην τους αντισταθείτε.

Παρθένος: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Να είστε ανοιχτοί σε συζητήσεις, καθώς θα οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα, με τη βοήθεια του Ερμή στον Σκορπιό και του Δία στον Καρκίνο. Αυτές οι συζητήσεις μπορεί να γίνουν με κάποιον που γνωρίζετε ήδη ή με μια νέα γνωριμία σας. Είτε έχουν ρομαντικό είτε οικονομικό χαρακτήρα, θα οδηγήσουν σε μια καθοριστική αλλαγή στη ζωή σας.

Ζυγός: Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Αφήστε πίσω σας το παρελθόν και κάντε χώρο για το μέλλον. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας θα ανατείλει αυτή την ημέρα, στο τέλος της εποχής σας. Θα σας δώσει την ευκαιρία να επανεφεύρετε τον εαυτό σας και να αλλάξετε τη ζωή σας ακόμα και με τρόπους που δεν έχετε φανταστεί. Αρκεί να κάνετε μια συναισθηματική επανεκκίνηση για να αγκαλιάσετε ό,τι νέο έρχεται.

Σκορπιός: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Πάρτε βαθιά ανάσα και κάντε το πρώτο βήμα σε μια εποχή ανανέωσης. Γιορτάστε τα γενέθλιά σας θέτοντας νέους στόχους: ο Ήλιος στο ζώδιό σας θα σας φωτίσει, βοηθώντας σας να αφουγκραστείτε τις πραγματικές επιθυμίες σας και να συμφιλιωθείτε με τις βαθύτερες αλήθειες σας. Ακόμα και αν διστάσετε να πάρετε μια πρωτοβουλία, αυτή η εποχή την ευνοεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν η σκέψη να δώσει τη θέση της στη δράση.

Τοξότης: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί μάλιστα να σας φέρουν ευχάριστες εκπλήξεις. Με τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύς, θα εστιάσετε στη ζωή σας στο σπίτι και στην επούλωση των παιδικών τραυμάτων σας. Με αυτό τον τρόπο, θα βελτιώσετε και τις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις σας.

Αιγόκερως: Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Προετοιμαστείτε να απολαύσετε την επιτυχία που διεκδικείτε εδώ και καιρό. Η Νέα Σελήνη στο Ζυγό θα σας φέρει νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Επιτέλους, θα νιώσετε ότι δεν αφήνετε εκκρεμότητες πίσω σας. Ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να αποδεικνύετε την αξία σας στον επαγγελματικό χώρο. Κάντε κτήμα σας τα μαθήματα των προηγούμενων χρόνων αλλά αποφύγετε να προσκολληθείτε σε παλιές απογοητεύσεις.

Υδροχόος: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Με την εποχή του Σκορπιού να αρχίζει σήμερα, αρχίζει και η μεταμόρφωση της επαγγελματικής ζωής σας. Ίσως πάρετε κάποια σημαντική απόφαση για τις σπουδές σας. Ίσως αλλάξετε θέση εργασίας ή ακόμα και επάγγελμα. Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε ακόμα και σε τολμηρές αλλαγές, αρκεί να μη χάνετε την επαφή με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας.

Ιχθύς: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Γνωστοί ονειροπόλοι, αυτή την εβδομάδα θα έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε στη δουλειά που χρειάζεται να γίνει για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι είναι εφικτά, αρκεί να κατανοήσετε πλήρως τα μαθήματα που έχετε πάρει μέχρι τώρα και να αξιοποιήσετε την ενέργεια που θα σας συνοδεύει έως και τον Ιανουάριο του 2026, με προορισμό το πεπρωμένο σας.