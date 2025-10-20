Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στη Βουλή η σύνδεση του Λιμένα Αιγίου με την Πατρών-Αθηνών

Την ενεργοποίηση του έργου της σύνδεσης του Λιμένα Αιγίου με τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτριώσεων, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική της ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

"Η ερώτηση εστιάζει στην ανάγκη το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να υποβληθεί η πρόταση για το κυρίως έργο, αξιοποιώντας την ωριμότητα που έχει πλέον αποκτήσει η πράξη μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

Όπως επισημαίνεται, η σύνδεση του λιμένα με τον αυτοκινητόδρομο αποτελεί κομβικό έργο υποδομής για την Αιγιάλεια και την ευρύτερη περιοχή, που θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα και τη δραστηριότητα του λιμανιού, διευκολύνοντας παράλληλα τις μεταφορές.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου θέτει το ζήτημα της άμεσης προκήρυξης του έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών και η ένταξή του στο κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης." αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της βουλευτού