Διήμερο με κακοκαιρία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.

Από σήμερα 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες πέντε ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Για διαδοχικές κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες και στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Την Κυριακή και την Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια της χώρας όπως τα νότια του Ιονίου, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου θα επηρεαστούν. Όπως προέβλεψε η μετεωρολόγος, στην Αττική το διήμερο θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα αρκετές βροχές.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, το κέντρο του βαρομετρικού θα βρίσκεται την Κυριακή στο νότιο Ιόνιο.

Βαρομετρικό χαμηλό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα νότια της Σικελίας και κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά θα επηρεάσει την Ελλάδα από σήμερα.

Επικίνδυνα φαινόμενα στην Αττική και σε άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τις βόρειες περιοχές, και την Αττική, με έντονες βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή το απόγευμα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Δυτικές και Κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στα νησιά του Ιονίου και στα Βόρεια τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.

Η Αττική θα δεχτεί τα φαινόμενα από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες μέχρι και την Τρίτη, με ενδεχόμενο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών και περιορισμένης ορατότητας σε περιοχές με έντονη βροχόπτωση.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικούς όμβρους κυρίως στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, ενώ η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου θα επηρεαστούν λιγότερο.

Προειδοποιήσεις καιρού και έντονα φαινόμενα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως τις βραδινές ώρες, με βροχές που θα ξεπεράσουν τα 30 mm σε πολλές περιοχές. Η ένταση των φαινομένων καθιστά την προσοχή απαραίτητη, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές πλημμύρες και καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες.

Θερμοκρασίες και μετεωρολογικές συνθήκες

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία και την Ηπειρο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στους 13-23 βαθμούς, ενώ η υγρασία θα εντείνει την αίσθηση του κρύου.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η εποχική αστάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών.

Στην Κρήτη και τη Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες του Σαββάτου

Στους 27-28 °C έφτασε η θερμοκρασία στην Κρήτη και τη Ρόδο τo Σάββατο 18/10. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η υψηλότερη μέγιστη καταγράφηκε στο Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου και ήταν ίση με 28.1 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι του Σαββάτου 18/10.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη χώρα, σποραδικές καταιγίδες στην Πελοπόννησο και αργά το βράδυ στις Κυκλάδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 20, στη Θεσσαλία από 12 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 20 με 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 23 (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 20), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, στα ανατολικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και το μεσημέρι και το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Ο καιρός τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.